地鐵出入口似棺材惹議　涉事公司4人被處理：與設計單位永不合作

近日，廣州地鐵花地灣站舊出入口進行翻新工程，惟因設計造型和顏色酷似「棺材」，引發廣泛討論。隨後，該出入口被連夜拆除，涉事公司亦迅速對4人作出處理，並稱「與設計單位永不再合作」。



廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」。（小紅書）

廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」。（小紅書）

廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」。（小紅書）

據早前報道，上述出入口為廣州地鐵花地灣站D出入口，從外形上看，出入口通體呈「上圓下方」的斜圓柱體外觀，且邊沿突出，外加紅色配色。

大批廣州網民認為，出入口的設計太像棺材，「棺材靈感，不得不說，確實有特色」、「地鐵就在地下，意思是入土為安嗎」、「設計師和負責審核那個都要拉去打靶」、「邊條粉腸設計嘎，真係唔得佢死啊」。

事件引發廣泛關注後，廣州市萬溪企業管理有限公司於2024年12月31日，出具《關於花地灣地鐵口改造事件的通報批評》，對規劃設計與產品策略部景觀設計師朱某某、規劃設計與產品策略部部門負責人李某，作出降級處理，並且予以公司內部通報批評及年度績效不合格。

廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」，官方連夜拆除。（小紅書）

廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」，官方連夜拆除。（小紅書）

廣州地鐵花地灣站出入口裝修設計外形被指極似「棺材」，官方連夜拆除。（小紅書）

對公司經營管理團隊產品分管副總經理楊某、公司經營管理團隊公司聯席總經理吳某某，分別作出公司內部通報批評、降級兼扣除季度績效獎金，和公司內部通報批評的處理。

《通報批評》還顯示，「由我司參與改造的花地灣地鐵站出入口因造型設計問題引發廣泛的網絡輿情討論，造成不良的社會影響。經調查反思，這一結果的出現暴露了有關工作團隊細節把控不認真不嚴謹、對產品融入在地文化敏感度不足等問題。」