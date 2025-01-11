茅台雪糕面臨關店停產潮　經銷商稱品牌恐全面退出市場

近日，內地紅極一時的「茅台雪糕」面臨關店潮，數家門店已相繼停產。相關負責人表示，雖然茅台雪糕在培育年輕消費群體方面取得了一定成效，但公司決定在戰略上主動收縮該業務。



茅台雪糕曾紅極一時。圖為2022年5月29日，茅台雪糕2號旗艦店落戶貴陽。（視覺中國）

據報道，近期廣州市的茅台雪糕團隊已經解散，相關人員被清退。長沙、杭州、西安等地的茅台雪糕門市電話也無法接通，唯獨貴陽和遵義等地的門市仍在正常營業。根據「i茅台」APP的數據，多款茅台雪糕產品顯示「門店售罄補貨中」。

一位授權的線上雪糕經銷商確認了茅台雪糕停產的消息，並預估該品牌在2025年可能會全面退出雪糕市場。在南京的多個賣場，由於正值冬季，冷凍櫃中的雪糕口味稀少，僅有少數門市還在銷售茅台雪糕，且存貨不多。

雪糕曾是茅台「年輕化」戰略的重要一環。（深圳微時光）

在價格方面，茅台雪糕的零售價已下調至19.9元人民幣，但店員表示銷售情況並不理想，原因在於消費者覺得價格過高，市場上還有許多便宜且可選擇的雪糕。

2022年，知名白酒品牌貴州茅台跨界推出雪糕，作為其「年輕化」戰略的重要一環。當時，一份雪糕的價格為39元。針對目前的業務調整，茅台相關負責人強調，儘管選擇縮減雪糕業務，但仍將不遺餘力地培育新消費群體，並計劃將「文化」和「科技」融入產品與服務中，以引領消費文化潮流。