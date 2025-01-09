茅台蛇年生肖酒遇冷　黃牛停收中籤者棄購　與投放策略變化有關？

茅台生肖系列酒曾經備受追捧，即使未有現貨，市場預售價仍會遭到經銷商的爆炸，但今年茅台推出蛇年生肖酒（蛇茅）遇冷，官方定價2499元（人民幣，下同），但市場成交價僅2750元。由於市場價太低，黃牛開始降價甚至停收，部分中籤者棄購。



《騰訊新聞》介紹，「蛇茅」是茅台生肖系列的第12款酒，是本輪生肖酒的收官之作。2025年1月5日上市，官方定價2499元，1月1日的市場報價達3900元/瓶，但上市首日在市場上的實際成交價僅為2750元。1月7日，蛇年生肖茅台酒市場價跌至2650元，溢價僅為150元/瓶。

由於市場價太低，原本在官方定價基礎上加價200元收購的黃牛開始降價甚至停收，部分中籤者選擇棄購。有酒商預計，待中籤者實際收到貨，「蛇茅」價格只會更低。

蛇年生肖茅台酒。（貴州茅台）

這是茅台生肖系列首次上市遇冷。2014年最早推出的馬年生肖酒和第二年推出的羊年生肖酒，就由當時849元的發行價格分別漲至如今的1.65萬元、2.55萬元，是當初價格的近20倍、30倍。2021年、2022年的牛年、虎年生肖茅台酒初上市的市場溢價達到3300元/瓶左右，近兩年的兔年、龍年生肖酒溢價均為1800元/瓶左右。

「蛇茅」是茅台生肖系列中，最沒有神秘感的一款生肖酒，在產品發布前3天（1月2日），已經有博主在網上分享開箱試喝，讓產品的設計與外觀徹底曝光，但茅台自營電商平台「i茅台」上的申購專場中，還未公布產品圖以及價格等細節。

茅台生肖系列酒。（貴州茅台）

雖然貴州茅台酒銷售公司立即向經銷商發送《工作通知》，要求在1月5日的發布會前不能銷售及公開蛇年生肖酒、笙樂飛天兩個產品，但《通知》未能徹底杜絕提前銷售的現象。1月5日中午，已經有消費者以2950元的價格購入蛇茅並開喝，當晚發布會正式開始時，蛇茅的價格已下跌200元。

蛇年生肖茅台酒遇冷，與茅台今年的策略變化有關。在以往，茅台生肖系列新品發布會前後僅有少量經銷商會收到酒。由於生肖酒於春節前投放，且初期投放量較少，遇上送禮、宴請高峰期時就會出現短期的供不應求，導致茅台價格上漲。惟今年茅台提前發貨，且經銷商到貨時間統一。1月5日前，大部分省區的經銷商已收到蛇年生肖茅台酒的相關配額。

貴州茅台酒被視為中國國酒，深受酒迷和收藏家愛戴，一直有價有市。（資料圖片）

另外，今年茅台加大線上線下的投放量。在「蛇茅」發布會前連續5天，茅台通過「i茅台」開設申購專場，共投放50萬瓶酒，且均由仁懷的貴州茅台自營店郵寄。而此前的兔年、龍年生肖茅台酒發布會當晚僅通過申購專場放量29999瓶，中籤者到就近門店自取，數量上兩者之間相差16倍。在線下，據深圳一間擁有5噸配額的經銷商透露，蛇年生肖茅台酒已經到貨66件，而其他配額多的店會更多。

茅台的投放策略變化，直接造成大量的蛇年生肖酒在短時間內湧向市場，人為的「供不應求」消失，也宣告了生肖酒這一產品被爆炒的時代終結了。