洛杉磯山火｜傳馮小剛美國豪宅兼藏品遭燒毀？ 內媒指本人已闢謠
撰文：許祺安
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美國加州洛杉磯山火持續將近一週，至少24人死亡，焚毀超1.2萬棟建築。內地名導馮小剛近日被傳位於美國的「7000 萬美元的豪宅以及名畫」遭燒毀。
內媒報道指，馮小剛已在微信朋友圈發文闢謠稱：關心我的人請勿信謠言。幸災樂禍的對不起讓你們失望了，我有倒霉的事一定第一時間通知你們。
內地有網民指，名導馮小剛在洛杉磯山火中損失慘重：「失去了最少兩棟豪宅，其中一棟豪宅中的藏品，有很多是宋朝時期的孤品 」「損失金額超7000萬」。
內媒《紅星新聞》報道指，馮小剛已在朋友圈發文闢謠：「連日來不斷有朋友詢問？一併在此闢謠。首先我一直在海口拍攝，身體無恙，再者本人也無房屋被燒毀，關心我的人請勿信謠言。幸災樂禍的對不起讓你們失望了，我有倒霉的事一定第一時間通知你們。造謠的和參與傳謠的平台你們對法律的漠視不可能不承擔後果。」
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