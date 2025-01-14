洛杉磯山火｜傳馮小剛美國豪宅兼藏品遭燒毀？　內媒指本人已闢謠

美國加州洛杉磯山火持續將近一週，至少24人死亡，焚毀超1.2萬棟建築。內地名導馮小剛近日被傳位於美國的「7000 萬美元的豪宅以及名畫」遭燒毀。



內媒報道指，馮小剛已在微信朋友圈發文闢謠稱：關心我的人請勿信謠言。幸災樂禍的對不起讓你們失望了，我有倒霉的事一定第一時間通知你們。



2025年1月11日網上影片見到，洛杉磯帕利薩德（Palisades）大火生成火龍捲風。（The Weather Channel）

馮小剛。（視覺中國）

內地有網民指，名導馮小剛在洛杉磯山火中損失慘重：「失去了最少兩棟豪宅，其中一棟豪宅中的藏品，有很多是宋朝時期的孤品 ​」「損失金額超7000萬」。

網絡傳言。（網絡截圖）

網絡傳言。（網絡截圖）

內媒《紅星新聞》報道指，馮小剛已在朋友圈發文闢謠：「連日來不斷有朋友詢問？一併在此闢謠。首先我一直在海口拍攝，身體無恙，再者本人也無房屋被燒毀，關心我的人請勿信謠言。幸災樂禍的對不起讓你們失望了，我有倒霉的事一定第一時間通知你們。造謠的和參與傳謠的平台你們對法律的漠視不可能不承擔後果。」

馮小剛。（視覺中國）