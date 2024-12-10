貴州阿婆為拾膠樽賣錢放火燒山　網民怒批無知：太荒唐

據「盤州發佈」消息，12月1日15時，貴州省黔南貴定縣發生一起森林火災，因發現及時當日被撲滅。經調查，放火者稱有人到山上撲火後會留下塑料水瓶，撿到後拿去賣可以獲利，目前已被刑事拘留。



貴州阿婆為拾膠樽賣錢放火燒山。（盤州發佈）

貴州阿婆為拾膠樽賣錢放火燒山。（盤州發佈）

12月1日15時，貴州省黔南布依族苗族自治州貴定縣發生一起森林火災，幸而發現及時，這起山火於當日就被撲滅。

貴州阿婆為拾膠樽賣錢放火燒山。（盤州發佈）

當地公安在調查中發現一名形跡可疑的女子，涉事女子當即供述了當天下午放火燒山的事實。據其交代，她心想有的人到山上撲火後會留下塑料水瓶，撿到後拿去賣可以獲利。於是她便多次用打火機將山林中的雜草點燃引發山火。

目前，涉事女子因涉嫌放火罪被公安依法刑事拘留。

網民評論：

「無知，放火燒山，牢底坐穿。」

「這下好了，不用為生計發愁了。」

「多麼小眾的縱火理由。」

「為了自己的私慾去破壞大自然，已經沒有了人性。」

「下次撲火記得帶走塑料瓶。」

「太荒唐了」

