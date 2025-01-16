街市裏的梵高！大叔右手賣菜左手畫畫爆紅：自學60年，最愛畫梅花

《封面新聞》報道，最近社群平台上一條菜市場裡的「梵高」（Vincent van Gogh，又稱梵谷）大爺的故事感動許多網民。在山東台兒莊一村子的菜市場裡，一位老人的攤位上有些「特殊」，他右手是新鮮的蔬菜，左手則是綻放在畫紙上的芍藥、牡丹和梅花。



影片發出後，引發千萬人關注，老人稱自己叫李昀俠，畫畫是自己的興趣，已經習畫了三十多年，不少網民想購買老人畫作，支持他的畫畫夢。但李昀俠和家人則希望網民不要衝動消費，「希望能讓真正喜歡畫的人買到畫作，這樣也是對李大爺的認可。」



李昀俠的外甥女侯女士介紹， 「大舅他幼時智力受損，但是畫畫成了他生活的一束光。」侯女士說，李昀俠賣菜買畫具，養雞、種花找靈感，這一堅持就是近60年， 「隨著畫畫多年，他整個人也越發清醒了。」

「我最喜歡畫梅花，臘梅越冷越開花，我們搞藝術也是這樣的。」，李昀俠說，再難也要開花，還要開得更香更好。

李昀俠被稱為是菜市場裡的「梵高」。(封面新聞)

兒時智力受損迷戀繪畫：越畫越清醒

侯女士介紹，大舅今年71歲，出生於山東棗莊台兒莊區一村子，李昀俠是他給自己取的藝名，真名叫李允堂。當地村委會一名工作人員告訴記者，他確實是村裡的，10來歲開始就迷戀畫畫。

「我聽媽媽說，大舅1歲多時因為發燒燒壞了腦子，之後就一直吐詞不清楚、走路也歪歪扭扭，一生沒有成家，也沒有子女。」侯女士說，大舅學畫畫是在12歲左右，他在鄰村看到別人畫，回家後就拿樹枝在地上畫、在牆上畫，算是「自學成才」。畫山水畫，他就去別人家看舊日曆模仿，村裡的雞鴨等動物也是他臨摹的對象。

侯女士介紹，李昀俠現在是五保戶，村裡對他很關照。 「大舅一直獨自生活、身體殘疾，農活也不太能幹，但是因為畫畫時間久了，感覺越來越清醒。」

侯女士說，4年前，她偶然拍下大舅和畫作的故事發在了網路上，受到了許多網民的喜愛，許多陌生人誇讚李昀俠的畫作。 」我一條一條讀給他聽，他特別高興。時間長了，我覺得大舅的眼神也越來越清醒。

畫面一轉，他一跛一跛的回到家中，推開掉漆的紅色木門，映入眼簾的是滿屋的畫，有栩栩如生的公雞、梅花、山水等等，都是他近60年間的自學成果。

老人稱自己叫李昀俠，畫畫是自己的興趣，已經習畫了三十多年，不少網民想購買老人畫作，支持他的畫畫夢。(封面新聞)

自印名片「中國畫壇第一人」

在影片中，李昀俠展示了一張他自己的名片，並指著自己笑著朗聲說「中國畫壇第一人」。

說到這張名片，侯女士覺得有點不好意思。 「這是他自己去做的，這幾年我給他偷偷藏起來不少，但這次他又拿出了一張。」

這個鏡頭也被放到了網路上，一開始還擔心有人會說他太自大。但看到網民的評論後，侯女士很欣慰。有部落客稱，這張名片是李昀俠敢於追求自己夢想的體現。也有網民評價，「菜攤賣的一半是菜，一半是畫，其實就是生活和夢想的具象化」，也有網民按讚，「生活的苦沒有磨滅藝術家的傲氣。」

「其實，大舅的故事很早就被人關注到，每次熱度來了，就有人說要買他的畫。」侯女士說，大舅說他不需要同情，他的畫作應該屬於真正喜歡它們的人，也希望呼籲廣大網民不要衝動消費。

侯女士會勸告許多想買畫的網民，「再考慮看看，過幾天再說」，她也分享，此前也有一些網民說要為大舅組織捐贈。還有一些熱心人給大舅買了顏料、畫筆，出於禮貌，她和家人幾乎都對捐贈者做了回禮。

侯女士表示，大舅一輩子受了太多苦，身邊很多人對他冷嘲熱諷，大舅還是堅持畫畫，做自己喜歡的事。如果單純把大舅的畫作變賣，沒有太大意義。只有讓這些畫到真正喜歡它們的人手中，大舅得到認可了，才有意義。

現在，大舅吃得飽、穿得溫暖，仍然在追著自己的繪畫夢。 「大舅努力了一輩子，終於讓更多人知道了有這麼一個老頭。我知道大家都是有情懷的人，看到大家對大舅的關心非常感動，但是不要衝動消費。大舅這麼多年堅持不懈地做同一件事情，希望他的故事能激勵現在正在努力創業的年輕人。」