梵高《向日葵》名畫再被潑番茄湯　涉事環保組織：聲援遭判刑成員

荷蘭畫家梵高（Vincent van Gogh）的名畫又遭人潑湯，英國環保組織「停止石油」（Just Stop Oil）3名成員9月27日在倫敦國家美術館，向兩幅梵高《向日葵》（Sunflowers）畫作潑番茄湯。



其中一幅被潑湯的是梵高1888年的作品，屬於倫敦國家美術館所有；另一幅是梵高1889年的作品，從美國費城藝術博物館借來展出。

倫敦國家美術館說，這兩幅《向日葵》都沒有受損，3人已被警方逮捕。

上述1888年創作的《向日葵》曾在2022年10月被相同組織的2名成員潑湯，兩人27日分別被判監禁兩年和20個月。被潑湯的畫作因有一層玻璃保護，因而未受損。

2024年9月27日，英國環保組織「停止石油」（Just Stop Oil）成員在倫敦國家美術館再向荷蘭畫家梵高（Vincent van Gogh）的名畫潑湯。（X@Just Stop Oil）

「停止石油」組織要求英國停止向新的石油和天然氣項目頒發開採許可證。這個組織說，它們是因為2名成員被判刑，而再度向名畫潑湯「以示反抗」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

