男子日本買下疑日軍侵華照片　有｢日露戰役｣字樣　冀捐博物館鑒定

一名內地男子出差日本時，在當地舊貨市場發現一本老照片，內容疑似與日軍侵華有關，於是當場買下。他表示，目前已安全將照片帶回國內，希望捐獻給相關博物館進行鑒定。



照片的文件袋上寫有「日露戰役」字樣。（網上圖片）

綜合內媒報道，杜先生是一名收藏愛好者，他上周六（1月11日）在日本東京出差時，在護國寺附近的舊貨市場中發現了，一本內容疑似記錄日軍侵華時期的照片，於是果斷買下。

照片的文件袋上寫有「日露戰役」字樣，內部照片雖然泛黃但畫面清晰，當中涵蓋了日軍與俄國軍隊在遼寧一帶行軍作戰的場景，包括1904年4月俄國軍人與晚清官員的合照、俄國軍隊槍斃被俘日軍的畫面以及日軍行軍照片等，地點疑似為遼寧本溪太子河附近。

杜先生稱，在日本看到這些照片時心情十分激動，已於周二（1月14日）將照片帶回國內，並希望捐獻給相關的博物館進行鑒定。

杜先生公開的照片。（網上圖片）

照片畫面清晰。（網上圖片）

疑似俄國軍人與晚清官員的合照。（網上圖片）

杜先生希望將照片捐獻給相關的博物館進行鑒定。（網上圖片）

俄國軍隊槍斃被俘日軍的畫面。（網上圖片）

「日露戰役」即日俄戰爭，是1904年至1905年日本和俄羅斯帝國為爭奪朝鮮半島和中國東北而進行的戰爭。（網上圖片）

公開資料顯示，「日露戰役」即日俄戰爭，是1904年至1905年日本和俄羅斯帝國為爭奪朝鮮半島和中國東北而進行的戰爭，主戰場就在遼東半島和朝鮮半島。

根據歷史記載，戰爭期間大量工廠、房屋被破壞，耕牛和糧食被搶奪，導致數十萬難民流離失所，民眾生命財產損失慘重。據統計，至少有2萬名中國人死於戰火，財產損失達白銀6900萬兩。