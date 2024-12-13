南京大屠殺87周年　洪秀柱：凡有良知的中國人都不該遺忘的日子

周五（13日）是南京大屠殺死難者國家公祭日，在台灣，國民黨前主席洪秀柱在社交平台發文緬懷遇難者，稱這是凡有良知的中國人都不該遺忘的日子。



洪秀柱以「勿忘南京大屠殺」為題發文，指日軍佔領南京期間，對手無寸鐵的士兵及無辜平民進行長達6星期的屠殺與暴行，其手段之殘暴，天地也為之不忍與泣淚。南京大屠殺是中華民族史上慘絕人寰的浩劫，也是日本違反國際法和人道罪的血腥屠殺。遺憾的是，日本政府從未就當年日軍所犯下的滔天罪惡所真正懺悔、誠心道歉，甚至修改歷史教科書，企圖掩蓋他們所犯下的滔天罪行。

洪秀柱又指，87年前的苦難雖已成為斑駁史頁，但對所有中華兒女而言，南京大屠殺仍是一道最深的民族傷痕，在特殊的日子銘記不忘，不僅是為了緬懷逝去的靈魂，也為了提醒後人珍惜得之不易的和平，拒絕任何暴力與仇恨滋長，更要唾棄鼓吹戰爭的無良政客。

洪最後強調，戰爭帶來的傷害至深且痛，超越時代與國界，更造成無數生靈塗炭與幸福破碎，唯有不忘歷史的慘痛悲劇，才能避免重蹈覆轍。她向南京大屠殺的死難同胞致上最深的哀悼，並共同祈求和平永遠降臨，並希望和平女神眷顧平安長長久久。

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官媒人民日報發布的國家公祭日圖片。（人民日報）

南京多地舉行悼念活動。（江蘇衛視）