5歲童玩充氣城堡被防護繩勒頸窒息亡　警按過失致死罪立案調查

1月5日，江西萍鄉市一名5歲半男童在充氣城堡玩耍時，不幸被安全繩勒頸身亡。家屬透露，初步判定兒子是窒息身亡，警方已按過失致人死亡立案調查，檢察院已介入案件。



《華商報大風新聞》報道，家長李先生稱，1月5日下午3時，妻子帶兒子去萍鄉市玉湖公園的充氣城堡遊玩，由於成年人不可進入充氣城堡，妻子便坐在入口處等候，「從充氣城堡外面根本看不到裏面，它有一定的高度，像我1.7米高，我要走過去，都看不到我兒子出事的地方」。

李先生稱，趕到現場時發現兒子頸部有半圈勒痕，肇事的是充氣城堡內的安全繩網，並非固定充氣城堡外側的繩索。他表示，安全繩網垂在充氣城堡內，用於防止小孩側翻，民警初步勘查，兒子是被安全繩網的繩索勒住，「民警說孩子可能是從滑梯上衝下來，掛到了繩子，他脖子處有一個半月形的勒痕」。

充氣城堡內的安全繩網。（華商報大風新聞）

李先生介紹，事發時是充氣城堡一位老闆發現兒子被繩勒住，但他沒有第一時間通知家長及打120求救，「過了幾分鐘才出來叫了其他的老闆進去」，待他們把兒子抱下來時已經沒有氣息，「他們採取的急救措施也不是很得當，就放在氣墊上搶救，我當時看到孩子臉部還有眼睛有點狀紫色。我和老闆翻過去城堡，把孩子放到地面上搶救」。

萍鄉市公安局開發區分局出具的立案告知書顯示，黃某某等人過失致人死亡案，經查認為符合立案條件，已立案偵查。李先生表示，民警也問老闆兒子掛在繩上有多久，但具體情況沒有向家屬通報，目前警方尚未結案，檢察院已介入案件。

李先生的兒子在充氣城堡玩耍期間，不幸被安全繩勒頸，搶救後不治。（華商報大風新聞）

充氣城堡內的安全繩。（華商報大風新聞）

李先生稱，兒子在充氣城堡內玩耍時，旁邊並無安全員，老闆也不在場。充氣城堡由3人合夥經營，但他們並無辦理營業執照、特種設備許可證及消防證，保險也沒有購買。事發後，3名老闆已被羈押在看守所。

李先生介紹，3名老闆提出賠償，要求家屬出諒解書，若拒絕只能循法律途徑追討，「我兒子的遺體至今仍存放在殯儀館，沒有料理後事，到今天已經12天」。

警方已按過失致人死亡立案調查。（華商報大風新聞）

經開區政務服務中心工作人員曾提到，充氣城堡是用公園場地私人經營，和公園簽了免責協議，公園適當收取衛生費。

對於此事協調處理進展，經開區管委會工作人員表示，目前已走法律程序解決。經開區市場監督管理局工作人員表示，充氣城堡不是特種設備，但至於充氣城堡有否辦理經營許可手續，多個部門單位未能明確答覆。