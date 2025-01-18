成都火鍋店員工在廚房撒尿被顧客直擊　網民：不敢在外面吃飯了

成都市成華區雙福一路「燒火鋪·即享火鍋」，1月16日被民眾踢爆有員工在廚房直接撒尿，影片中可以看到一身著黑色上衣的男子，面朝瓦斯爐且雙手放在褲襠部位．看起來就是小便的姿勢，轉身時還拉起褲頭。



一開始該火鍋店相關人員否認稱「是姿勢並沒有真的撒尿」，但隨後成都市成華區市場監督管理局介入處理，證實員工在廚房撒尿事件為真，該家火鍋店目前已經停業。



成都市成華區雙福一路「燒火鋪·即享火鍋」，1月16日被民眾踢爆有員工在廚房直接撒尿。

成都市成華區雙福一路「燒火鋪·即享火鍋」，1月16日被民眾踢爆有員工在廚房直接撒尿。

1月17日，成都市成華區市場監督管理局通報指，針對網傳成都一火鍋店員工在後廚小便的情況，過詢問並核實，當事人(影片中的員工)承認確有此行為，網傳視訊情況屬實。目前該店已停業，成華區市場監理局已對其立案調查，將依法嚴肅處理。

經查，網傳視頻所指火鍋店系位於雙福一路的燒火鋪·即享火鍋(牛市口店)。網民指出，該店此前發生過有網民在火鍋中吃出抹布的情況，批評該店的衛生管理有極大問題。

市監局強調，始終以「零容忍」的態度，持續加強監管執法力度，嚴厲打擊食品安全領域違法犯罪行為，全力守護市民群眾「舌尖上的安全」。不過許多內地網民認為，此類食品安全衛生問題隔一段時間就有一起，「都不敢在外面吃飯或叫外賣了」。