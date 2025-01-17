小紅書海外爆紅帶動入境遊　專家：跨國交流或加速品牌重塑

隨著TikTok在美國可能下線的消息傳出，社交平台小紅書在海外的受歡迎程度迅速上升，海外用戶紛紛湧入。除了與中國網友互動引起熱話外，事件亦帶動入境遊消費熱潮，酒店、機票搜索熱度皆於近日上漲。另一方面，有專家認為，網民的跨國交流會在未來加速小紅書品牌重塑，使之成長為比肩抖音的國際化社交媒體平台。



據報道，2025年1月13日至1月16日，同程旅行旗下平台「HopeGoo」上，出現大量海外用戶搜索國內旅遊相關信息，其中酒店搜索熱度環比上漲36%，機票搜索熱度環比上漲28%。

官方數據顯示，2024年中國免簽入境外國人2011.5萬人次。同程旅行數據顯示，今年1月以來，入境遊市場的增長趨勢顯著，藝龍酒店科技平台入駐酒店外籍遊客預訂熱度同比上漲超過30%。

隨著中國放寬過境免簽政策以及延長境內停留時間，外國遊客入境遊不再局限於沿海，也開始深入更多內陸城市，如成都、重慶、長沙、昆明等，了解各地不同的歷史文化和潮流玩法。同程旅行數據顯示，2025年1月以來，同程旅行入境機票搜索熱門目的地前十位為廣州、上海、北京、成都、深圳、長沙、廈門、鄭州、沈陽、昆明。中國主要的海外客源地國家有韓國、日本、美國、馬來西亞、新加坡等。

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據極光數據，截至2024年11月，小紅書月活用戶已達3.3億。華東理工大學商學院教授、中國高等院校市場學研究會執委會CEO景奉杰表示，海外用戶的湧入或為平台內容生態注入更多元化的元素。然而，社區文化的融合面臨一定挑戰，需要采取有效措施促進中外用戶的交流與互動，如引入AI雙語內容創作者和翻譯工具等。此外，隨著海外用戶規模的擴張，小紅書還需優化服務器性能，並加強內容審核及社區管理機制。

浙江傳媒學院浙江省社會治理與傳播創新研究院、覆旦大學東方管理研究院特聘研究員方淩智則認為，目前小紅書原本的平台生態並沒有受到太大影響。但大量諸如「請『TikTok難民』幫我寫英文作業」、「英語外教開始反向教漢語」等多元互動內容，讓中美兩國人民有了更多交流，顯示大量外國用戶的加入並未引發小紅書用戶的反感，這種和諧的跨文化融合事件也反向帶動了小紅書在國內的DAU（日活躍用戶數量）。

但他也提醒，這種跨文化的交流融合也會對相關行業帶來一定的衝擊和風險，如目前存在內容監管的問題。一旦監管不利，將直接損害小紅書的品牌價值。同時，此次海外流量增長也有可能會是「曇花一現」。