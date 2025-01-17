屬在建世界第一高橋　貴州花江峽谷大橋成功合龍

隨著最後一段重約215噸的鋼桁梁精準吊裝至指定位置，花江峽谷大橋於周五（17日）成功合龍，為今年的通車運營奠定了堅實基礎。該大橋是在建世界第一高橋，位於貴州省，橫跨被譽為「地球裂縫」的花江大峽谷，是貴州省六枝至安龍高速公路的關鍵工程。



根據項目資料，花江峽谷大橋全長2890米，主橋跨徑1420米，橋面至水面高度達625米。建成後，將成為新的世界第一高橋及山區跨徑橋梁。

該工程由貴州交通投資集團有限公司負責投資建設，自2022年1月開工以來，建設團隊克服了地形複雜和氣候多變等挑戰，順利實現了兩岸橋塔封頂和主纜架設等重要施工節點。

合龍儀式。（新華社）

此次鋼桁梁的吊裝共分為93個節段，總重量達2.1萬餘噸，是橋梁主體結構施工的重要組成部分。後續工作將包括主纜纏絲、塗裝作業，以及鋼梁及橋面附屬結構的安裝。

承建單位貴州橋梁集團第三分公司的總工程師吳朝明表示，大橋橫跨北盤江，山高谷深，無法進行垂直運輸，因此他們配備了目前世界最大跨度的纜吊系統，該系統包括運輸系統、吊裝系統和智慧監控系統，有效解決了吊裝過程中的技術難題。

作為全國唯一沒有平原的省份，貴州在近年來的基礎設施建設中，已在126萬個山頭之間建造了超過3萬座橋梁。目前，全球前100座高橋中，近一半位於貴州。