上海海南相繼發現鯨屍　鯨魚已解剖或製成標本展出

近日，上海、海南相繼發現鯨魚屍體。有專家指出，若民眾遇見有鯨豚擱淺，應第一時間撥打救助電話，同時要切記不要離鯨豚頭部太近，避免讓牠誤以為遇到危險，進而發起攻擊。



內地傳媒報道，1月18日，有目擊者在海南東方市八所港區魚鱗洲海灘上發現一條巨型鯨魚屍體，「經過太陽暴曬，已經腐爛了，味道很重」。當地相關部門已趕到現場處置，並在周邊拉起警戒線。

魚鱗州景區負責人表示，靠岸前一天就已在近海海域發現該鯨魚屍體，「之前沒有遇到這種情況，已配合官方部門處理」。據介紹，該鯨魚為長鬚鯨，總共11.8米，重12噸，已懷孕。

海南東方市八所港區魚鱗洲海灘上發現一條巨型鯨魚屍體。（小紅書）

工作人員解剖鯨魚。（影片截圖）

景區負責人稱，多部門現場處置鯨魚屍體，目前鯨魚已經解剖完畢，死因暫不明確，鯨魚肉已經被送至相關部門，鯨魚皮或將製成標本。

另有網民表示，1月18日在瓊海博鰲也發現了一條擱淺死亡的鯨魚。

上海浦東城管綜合執法局農業執法大隊中國漁政31402船，近日在杭州灣水域浦東段開展日常執法巡航時，在海面上發現一大型漂浮物。經初步觀察，確認該漂浮物是一條死亡的鯨魚。

市、區兩級農業執法部門以及上海自然博物館相關人員，已趕赴蘆潮港碼頭檢查鯨屍。鯨魚體長約6米，重約3噸，屍身完整，尚未腐爛，經現場專家初步鑑定為鬚鯨類幼體。鯨魚已移交上海自然博物館，由相關人員解剖處理，肌肉和內臟無害化處理後，留存皮張和骨骼，博物館未來會向公眾展出鯨魚。

上海杭州灣水域發現鯨魚屍體。（新聞坊）

上海杭州灣水域發現鯨魚屍體。（新聞坊）

據了解，鬚鯨是僅次於藍鯨的世界第二大動物，別名為黑板鬚鯨，鯨目鯨科鬚鯨，屬中國國家二級保護動物，分布於中國黃海、東海、南海等海域。

鬚鯨類動物的體形巨大，最小的種類體長也大於6米。其口中沒有牙齒，只有在胚胎發育時可以看到退化的牙齒，但上頜左右兩側的腭部至咽部各生有150~400枚呈梳齒狀排列的角質鬚。鬚鯨壽命一般可以活到幾十年到一百年。

。圖為一隻小鬚鯨。（Youtube影片截圖）

鯨豚擱淺，是指原本生活在深海的鯨豚類動物出現在淺水水域，無法自主遊動。三亞鯨豚救護隊隊長李海勤介紹，若在海灘上遇見擱淺的鯨豚，民眾應第一時間撥打救助電話，協調專業的救援隊伍，並說明鯨豚擱淺的時間地點、身體現狀等關鍵信息。

李海勤提醒，在救助鯨豚過程中，切記不要離鯨豚頭尾太近，以保證自身安全，站在鯨豚頭部位置，容易讓鯨豚認為自己遇到危險，進而發起攻擊，鯨豚的尾鰭非常有力，靠近很有可能被誤傷，應盡量站在側面。