短肢領航鯨三亞擱淺　獲百位志願者救助恢復良好　可日食40斤魷魚

1月3日，一頭成年雄性短肢領航鯨在三亞海棠南路海岸線附近擱淺，其長3.62米，重500多公斤，由於體表有多處嚴重外傷，身體虛弱，無法直接放歸大海，於當日被送往海昌生物保育中心進行進一步治療救援。其因擱淺地點在海棠南路海岸線附近，志願者們將這頭領航鯨命名為「海棠」。

為照護好「海棠」，三亞100多名潛水員「三班倒」輪流照顧，每日還為「海棠」提供40多斤魷魚。救助人員表示，希望「海棠」能儘早回歸大海。



擱淺後，海南三亞海昌生物保育中心半個多月來全力救助「海棠」。據央視報導，「海棠」受傷的皮膚表面會分泌液體，讓它的身體變得搔癢難耐。藍絲帶海洋保護協會秘書長蒲冰梅介紹，「它會蹭救治池的邊緣，會導致身上蹭傷，所以現在志願者在對它身體表皮的分泌物進行清潔。」

同時，工作人員還為「海棠」採血體檢，以判斷它是否具備戶外放養的條件。但是，「海棠」對此並不十分配合。尤其它屬齒鯨亞目，擁有鋒利的牙齒，剛開始給「海棠」治療時，就有志願者被咬傷。因此，要讓它配合治療十分不易。

不過，工作人員每日擦拭撫觸，「海棠」逐漸放下戒備，對工作人員產生依賴，時不時還會朝著工作人員呼吸噴水索要食物，而且只要魷魚管夠，這個大傢伙也樂意配合一小會。目前，它已經可以在救治池中自主遊動，下潛進食。

蒲冰梅表示，當時鯨魚進入到水池是一個無法正浮的狀態，需要有志願者24小時在旁看護，托舉著它，以防它整個呼吸孔側翻進水。志願者招募書發出後，有上百名志願者報名。

志願者李思聰表示，身為潛水員，自己有責任去保護海洋，保護海洋動物。「你越了解它，越學習這些東西，對大自然就有更多的敬畏之心。」還有志願者在與「海棠」相處的過程中，發現它特別喜歡吃魷魚，便主動承擔了採購工作。

目前「海棠」的狀態相對來說比較穩定，一天的進食量大概在20公斤左右。它的身體也日漸好轉。血液樣本檢驗結果顯示，目前，「海棠」已經具備室外放養條件，海昌生物保育中心計劃將它轉移到室外水池中，再根據其身體狀況，評估何時將它放歸大海。