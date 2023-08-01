鯨魚誤闖深圳水域　當地多部門每天護航兼設管控區　仍難逃厄運？

西貢水域本月中出現鯨魚，時隔約半個月，牛尾海發現鯨魚屍體，相信是較早前發現的鯨魚，事件引發港人對保護鯨魚的關注。其實在兩年前，也曾有一頭小布氏鯨誤闖深圳水域，當局兩個月來出動多部門為鯨魚護航，甚至與香港聯合護鯨，但最終小布氏鯨似乎仍難逃厄運。



這頭被網民稱為「小布」的小布氏鯨在2021年6月底先出現在深圳大鵬海邊。有環保義工表示，小布應該是一路追著魚群才誤入這片海域。經專家觀測，小布氏鯨體長8米左右，當時健康狀況良好。

2021年7月5日，「小布」再次露出海面捕食魚群。（中新社）

由當年6月底起，小布經常露出海面捕食魚群，其可愛模樣吸引公眾的目光。深圳市大鵬新區發現小布後，便呼籲市民及船員不要靠近，不要圍觀，不要投餵，來往船隻盡量避開繞行，勸返已出海的休閒觀光船，對慕名而來的遊客和附近的漁船作科學引導，海事部門也調整商船的航行。

大鵬新區更成立鯨豚保護聯動工作組，對相關海域的海漂垃圾進行清理，為小布在大鵬灣的捕食保駕護航。

其後在7月初，大亞灣海事局發布通知，要求船舶航經小布出沒的水域保持安全航速，加強瞭望，不得圍觀，不要靠近，更不准投餵。

專門船隻每天輪流護航

同時，由深圳當局牽頭，組織大鵬大隊、鹽田大隊和中國漁政44101船成立「鯨魚」護航小組，詳細制定每天輪流護航行動方案，對小布出沒的海域進行警戒，並開展「淨海」行動，清理小布活動周邊海域的破舊漁網，並加強小布出沒海域的100餘個入海排口和69公里海岸線的巡查，包括入海排口水質持續監測。

深圳當局又定期將鯨魚動態及時通報香港漁農署、大亞灣省級水產自然資源保護區管理處和大亞灣漁政大隊，推動建立了深港惠護鯨聯盟。

小布現身深圳大鵬灣海域，浮出水面捕魚。（中新社）

當時深圳官方稱，在小布造訪大鵬海域一個月時間裏，共出動執法船艇152艘次，出動執法人員517人次，勸離各類船隻38艘次，清理違規網具1100米，有效保障了鯨魚活動海域安全。

首次成功為鯨類貼附信標並回收信號

為更好地了解小布的活動規律，當時科研人員採用信標跟蹤的方法進行研究工作。科研人員用特製的長桿慢慢靠近小布，在牠出水一刻將信標貼在布氏鯨的背上。大約2小時後，信標會自動脫落並浮在海面上，科研人員再將其收集。

此次是國內成功為鯨類貼附信標，並成功回收信號。透過信標記錄動物在水下的游泳狀態，可以反映出動物是否健康，尤其是觀察牠的加速度，可以看出游泳的力度和力道。其次，信標可以收集動物發出的聲音，從而分析其周邊環境對該動物的影響。

小布曾現身香港海域深港護鯨行動展開

小布在大鵬新區徘徊長達一個月後，游向更廣袤的海域，在7月底現身鹽田海域，在8月初更一度出現在鹽田港對面的香港海域活動，深圳當局立即啟動了深港澳海洋保護聯盟聯絡機制，迅速與香港環境保護協會取得聯繫，發動社會力量共同守護好小布。之後小布又返回到深圳海域。

在8月18日，深圳市海洋漁業局更發布《關於在大鵬灣設立保護布氏鯨臨時管控區的通告》稱，為了做好布氏鯨的保護工作，避免布氏鯨遭受海上生產作業干擾、船艇傷害等風險，根據布氏鯨的活動軌跡，將鹽田港東港區至秤頭角，深港海域分界線以北的大鵬灣水域劃為臨時管控區，從8月16日起至布氏鯨離開大鵬灣海域為止，全天候實施管控。

小布屍體兩月後疑被發現

但是同年8月底，深圳官方通報稱在鵝公灣對開深港交界海域發現一頭布氏鯨屍體，網傳為小布，但官方未有說明發現的屍體是否小布，此後便再無傳出小布的消息。