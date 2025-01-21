雪橇犬遭綁嘴洗澡突暴斃　網紅全程直播被指虐狗　女明星怒批謀殺

內地網紅直播主潘宏擁有千萬的粉絲，他的園區中拯救了不少狗狗，其中他所飼養的雪橇犬「艾特」長相可愛，因此也成了明星小狗，受到許多網民的喜愛。據了解，「艾特」因為咬過人被原本的飼主放棄，後來被潘宏收留在他的園區。



近日潘宏直播替「艾特」洗澡時，「艾特」疑似因為用膠帶將其嘴巴綁住，讓狗狗無法順利呼吸而暈厥最終死亡，潘宏則稱「艾特」是因為心臟問題才會死亡，但網民們仍舊不買單怒批潘宏虐狗。台灣女星陳喬恩更是發文抨擊這是一場為了流量的謀殺案。



雪橇犬「艾特」長相可愛，成了明星小狗。（微博）

陳喬恩發文痛批這是一場謀殺案。（微博）

潘宏在小狗過世後曾發表聲明，強調開直播並不是為了賺取流量，純粹只是想要跟粉絲分享「艾特」洗澡的過程，潘宏透露會將小狗的嘴巴綁起來是因為「艾特」曾有咬傷人的紀錄，所以才希望可以保障安全。

如今發生憾事，他也感到非常難過，潘宏還提到事後有將小狗送去檢查死亡原因，表示「艾特」年紀本來就比較大，再加上洗澡過程生氣才會導致心臟病死亡。

潘宏在小狗過世後曾發表聲明，強調開直播並不是為了賺取流量。

不過有網民表示看過完整影片，當時「艾特」口鼻被封住，用鐵鍊綁著去洗澡，期間潘宏還一度毆打「艾特」，「艾特」也口鼻出血，隨後更是一度無法站立，最終潘宏和助理洗完「艾特」後發現情況不對，只好著急地說「卡住了卡住了」，中斷了直播。

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