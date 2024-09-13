雪橇犬胖虎被領養後在深圳被虐殺　兇手疑為中大助教　中大將調查

據《動物專訊》報道，一隻曾被棄養的1歲阿拉斯加雪橇犬「胖虎」今年5月被住在深圳前海的一對情侶領養，沒想到領養不到5個月，胖虎的新主人就因瑣事將「胖虎」以狗繩綁頸暴打，更以吸塵機管暴打頭部，胖虎最終倒地身亡，死因為勒斃，但她死亡時滿口是血。



有網民起底領養胖虎的人，發現虐狗情侶疑似是為中大助教杜恆及該系博士生李岩，網民肉搜發現，該對情侶於深圳居住，但在香港工作及讀書，杜恆與李岩於2024年5月14日從深圳的義工。香港中文大學表示高度重視事件，正在嚴肅處理，並會按照既定程序進行調查。



負責胖虎領養的深圳義工稱，事件給她巨大打擊，甚至無法睡眠，「以為胖虎可以過上好的生活，沒想到卻成為她的惡夢!」，另外因為內地無虐待動物和動物保護相關的法律，虐死胖虎的情侶恐無法律責任。



據《動物專訊》報道，一隻曾被棄養的1歲阿拉斯加雪橇犬「胖虎」今年5月被住在深圳前海的一對情侶領養，沒想到領養不到5個月就被虐死。

據《動物專訊》報道，一隻曾被棄養的1歲阿拉斯加雪橇犬「胖虎」今年5月被住在深圳前海的一對情侶領養，沒想到領養不到5個月就被虐死。

女事主稱：我老公今天訓狗的時候沒有注意分寸

據小紅書，負責處理胖虎領養的深圳義工的朋友發文顯示，根據微信對話，女事主李岩於9月4日晚上7時許對義工說對不起，「我老公今天訓狗的時候沒有注意分寸，反應過來的時候狗狗已經沒呼吸了，給它做了心肺復蘇，後來沒救回來。」

據《動物專訊》報道，義工隨即痛罵，「你們沒有人性！」，並馬上報警及和數名義工趕到杜恆家中，發現胖虎已躺在地上斷氣身亡，而涉案的狗籠已被丟掉。

義工質問下得知胖虎因可以出街太興奮而漏尿，結果被杜恆用狗繩綁頸，以吸塵機管暴打頭部，獸醫解剖時發現狗狗口中滿是血，死因是勒斃。

據深圳義工所稱，胖虎十分親人且乖巧，許多網民對於她的離世感到不捨

該名義工更發現，該對情侶曾多次以訓狗名義虐打胖虎，更曾上傳以膠袋笠住胖虎頭部當作娛樂的影片，該段影片約22秒，狗狗頭部被笠膠袋，杜恆和李岩不斷叫她「過來」，後來狗狗掙脫了膠袋。

義工稱，事件給他巨大打擊，甚至無法睡眠，「本以為這會是胖虎幸福生活的開始，結果卻成了她的噩夢！我反覆問自己，為什麼到現在還沒有完善的寵物保護措施？女領養人雖然提到願意賠償，對他來說，也許胖虎就是用錢就可以解決的，對我們來說，金錢無法彌補胖虎的逝去。如果一條生命可以用錢就可以衡量，那社會將會變成什麼樣？胖虎是活生生的一條生命，她聽話乖巧懂事，這不是可以用錢去衡量的！」

該對情侶曾經當過動物義工。(小紅書)

該義工指出，胖虎被棄養後是被她救起後安排領養，但因為太好動曾被退回，該對情侶曾在深圳的動物機構中當義工幫忙，因此義工誤以為他們是合適的領養人選，放心將胖虎交給他們。

事件持續在小紅書發酵，許多網民肉搜該對情侶並稱要他們付出代價，亦有網民心疼胖虎稱，雪橇犬的咬合力很強勁的，「胖虎你原本是有機會可以掙脫的，為什麼不救救自己呢」，亦有網民難過表示，「狗狗信任人類被馴養，卻因為信任沒辦法保護自己失去了性命。」

據網民起底，虐死胖虎的領養人杜恆疑為中大的研究助理，而李岩則懷疑是中大博士生。中大回覆《動物專訊》查詢時則表示，留意到社交平台上流傳一宗懷疑虐待動物的事件。大學高度重視事件，正在嚴肅處理，並會按照既定程序進行調查。

內地動物保護法缺失：「胖虎」在深圳被虐死 兇手無法律責任

據了解， 早在2009年已有內地專家起草了《反虐待動物法》，但一直未通過，因此內地並沒有禁止虐待動物的法律，有關動物權益保護的規定只能在《野生動物保護法》、《畜牧法》、《實驗動物管理條例》、《生豬屠宰管理條例》、《全國動物園發展綱要》部分細則看到。

2020年3月31日，深圳市六屆人大常委會第四十次會議表決通過《深圳經濟特區全面禁止食用野生動物條例》，規定非法食用野生動物及其製品的，最高可按貨值的30倍處罰。深圳雖然已是內地較關注動物權益的城市，但也未就虐待動物立法。

不過，深圳的義工和不少網民則希望除了賠償外，能讓虐死胖虎的情侶受到法律制裁，並希望網民能將此事件傳播出去。

針對虐待動務，本港則有《防止殘酷對待動物條例》(第169章）及其相關規例（第169A章）規定，殘酷對待動物行為包括殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦。 一經定罪，最高可處罰款$200,000及監禁3年。

另外，若有疏忽或冷漠行為，如沒有提供充足居住空間、食物、清水等，最高則判處罰款5萬元港幣。不過仍有不少聲音認為判刑過輕，法律威嚇力不夠。