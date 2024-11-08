雪橇犬以為媽媽搬家要將牠丟棄　默默跟到行李旁排隊：眼神好委屈

撰文：聯合新聞網
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狗狗超怕搬家被遺棄。有飼主搬家沒有率先將阿拉斯加雪橇犬載走，狗狗以為主人把牠丟下了，還跑進行李堆裡「排隊」，希望主人不要忘記帶走牠。

一名飼主分享日前搬新家忙著打包行李，但東西太多車子放不下，於是讓阿拉斯加雪橇犬「轟轟」在舊家稍等下一趟再回來載。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雪橇犬以為飼主搬家丟下牠，跑到行李旁排隊。（小紅書@我家小南楓鴨）

飼主回來載第二趟時，看到轟轟默默站在剩下的行李旁邊，嘴角下垂看起來一臉焦慮。飼主和牠打招呼「媽媽回來接你了」，狗狗終於鬆口氣，搖尾巴朝她走過來生氣嚎叫，似乎在抱怨「不許不要我」，最後一頭栽進懷中撒嬌。

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「媽媽回來接你了」（小紅書@我家小南楓鴨）
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女主人說狗狗深怕搬家不帶走牠，還自己跑到行李後面排隊。網友表示：

「搬家時最好第一趟就把毛孩送過去，不要讓牠有被丟下的感覺」、
「站在大包小包裡的樣子好令人心疼」、
「眼神好委屈」、
「小狗什麼都懂」、
「讓寶寶擔心受怕了」。

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