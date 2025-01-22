湖北大學生參加護農隊打野豬　凌晨誤觸捕獸網電斃　警方介入調查

湖北23歲大三學生小冉近日參加護農隊「打野豬」時，不慎遭私人設置的捕獸電網電擊身亡。小冉親屬介紹，警方已立案調查，目前尚未找到私設電網的疑犯。



《華商報大風新聞》報道，小冉家住湖北恩施，在武漢一間師範院校讀大三，是家中獨子。在學校放寒假後，小冉就加入梁子湖景區石某的「護農隊」。

1月14日凌晨2時許，小冉在濱湖街道蔡王村與另外6名隊員「打野豬」時，不慎被私人設置的電網電擊，送院搶救至凌晨4時許不治。有知情人士稱，當地野豬為害，有人組織了護農隊。

湖北23歲大三學生小冉近日參加護農隊「打野豬」時，不慎遭私人設置的捕獸電網電擊身亡。（華商報大風新聞）

親屬介紹，小冉參加的護農隊共有7人，是由梁子湖景區管委會委托另一名大學生石某組織，但景區稱出事的地方不在景區範圍之內，「景區給我們說他們是做公益，景區把委托書開給他，說出了問題與景區無關」，並稱「小冉是打寒假工，不給開工資，怎麽會留在那裏呢？」。

親屬表示，當時接到派出所通知，家人才到梁子湖景區，「民警帶我們去看了遺體，讓我們去找梁子湖景區管委會」。

截至1月20日，小冉的遺體還放在殯儀館，家人已取得警方的立案告知書。親屬稱，小冉突然遭遇不幸讓一家人難以接受，警方刑偵大隊在牽頭協調處理，但未向他們提供石某的聯繫方式，「說要等到破案過後才能給我們親屬一個說法」。

武漢市江夏區梁子湖風景區青山島村野豬泛濫。2024年10月，當地相關部門展開捕獵行動，成功捕獲一隻重達150多公斤的野豬。（九派新聞）

武漢市江夏區梁子湖風景區青山島村野豬泛濫。2024年10月，當地相關部門展開捕獵行動，成功捕獲一隻重達150多公斤的野豬。（九派新聞）

梁子湖風景區位於湖北武漢市、鄂州市境內，其中武漢市江夏區域佔三分之二以上，鄂州、咸寧佔其他部分。

江夏區梁子湖景區管委會工作人員承認當地野豬比較多，景區是請專業人員「打野豬」，沒有自行組建過護農隊，出事的蔡王村並非景區的轄區範圍，屬於東湖高新區。