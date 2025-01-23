1歲男嬰吃啫喱噎住窒息亡　腹部衝擊急救亦失效　醫生這樣提醒

廣東佛山一名1歲男嬰，近日吃啫喱時突然噎住導致窒息，送院搶救後不幸身亡。



廣東佛山一名1歲男嬰，近日吃啫喱時突然噎住導致窒息，送院搶救後不幸身亡。（示意圖片）

據《廣州日報》報道，近日，佛山一名1歲男嬰在吃啫喱時突然噎住，導致窒息。他的父母在家緊急對男嬰採取腹部衝擊（即「謙烈治急救法」），惟送到當地醫院時，男嬰已停止心跳。經過40分鐘的搶救，男童當時恢復心跳，但由於窒息時間過長，最終還是無力回天。

醫生表示，發生在男嬰身上的悲劇並不少見。啫喱質地柔軟、易變形，且具有一定彈性，一旦進入氣管，會隨氣管舒縮而變化形狀，容易完全堵塞氣道，導致窒息。兒童的咽喉道保護作用不健全，咳嗽反射不靈活，容易將食物誤吸入氣管，一些小型杯裝啫喱的大小與兒童喉嚨相近，兒童在吸食時很容易將其吸入，造成嚴重後果。

醫生提醒，3歲以下兒童以及老年人不適合食用啫喱。（示意圖片/視覺中國）

醫生續稱，啫喱進入氣管後，謙烈治急救法往往會失效，即便是送醫搶救挽救，長時間的窒息也可能導致缺血缺氧性腦病，造成智力、語言功能和肢體功能的不可逆損傷。3歲以下兒童以及老年人不適合食用啫喱。

醫生提醒，農曆新年臨近，不少家庭都備有堅果糖果，這些零食或會對年幼兒童的健康造成威脅，父母應時刻警惕並提醒身邊人，不要給兒童亂喂食物。