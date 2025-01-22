有片｜四川夾斗車追尾致多車相撞起火 至少5死1重傷
撰文：林芷瑩
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1月22日上午，四川巴中市恩陽區一大橋上發生追尾事故，導致多車相撞，有車輛起火冒出大量濃煙，事故造成5人死亡，1人重傷。肇事司機已被警方控制。
行車紀錄儀影片顯示，大橋上的車輛行駛緩慢，突然一輛夾斗車從最右邊車道衝前撞向一輛白色私家車，導致前方多車相撞。多車損毀嚴重，甚至起火冒出濃煙。
巴中市恩陽區人民醫院相關工作人員稱，120救護車接送10多名傷者到醫院，全院上下緊急投入搶救。恩陽區中醫院工作人員稱，該院接到5名傷者，暫無生命危險。
巴中市恩陽區交警大隊值班人員介紹，事發後交警及時趕到現場處置，肇事貨車司機已被控制。針對網傳事發原因疑似貨車剎車失靈導致追尾的說法，該工作人員表示，具體原因正在進一步調查中。
巴中市公安局恩陽區分局通報，1月22日上午11時40許，恩陽區G244K1284+029發生交通事故，達州市天佑物流有限責任公司重型自卸貨車33歲司機蔣某東，與前方正在等待紅綠燈的車輛發生碰撞，造成4人現場死亡、1人在搶救過程中死亡，重傷1人，12輛車輛不同程度受損。當局正在善後處置，事故原因仍在調查中。
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