梅龍高速路陷｜報告：死亡人數增至52人　暴雨與多種因素疊加肇禍

去年5月1日凌晨，廣東梅大高速（又稱梅龍高速）公路往福建方向K11+900m附近發生路面塌陷，截至2日共有48人死亡30人受傷。



官方今日（22日）發布調查評估報告，指事故導致23輛車掉落，共造成52人死亡，30人受傷；又指這是一宗長時間持續性降水與多種因素疊加耦合作用而導致的特別重大人員傷亡的塌方災害。



微博流傳多張事故現場照片（點圖放大）：

報告指，塌方災害發生於去年5月1日凌晨，有零星小雨，行車視線不良，車流量較平常突增，車輛墜落後起火燃燒，這些不利因素進一步加大了災害的損失。同時，工程勘察、設計、施工、監理、驗收、運營、養護等方面存在的問題，對路堤的抗災能力有一定影響。

新華社發布高清航拍圖（點圖放大）：

調查發現，災害發生前，廣東省出現多輪強降水過程，全省平均雨量破歷史同期紀錄。其中，2024年4月，降雨比較集中，距災害點約700米的梅林站月雨量為740.5毫米，為2021年1月有記錄以來最大值；距災害點約15.9公里的大埔站月雨量為628.2毫米，是歷史同期（往年4月份）3.75倍，是往年汛期（4-9月）月平均雨量的3.34倍，突破1957年建站以來最大月雨量紀錄。

調查查明，造成塌方災害的主要原因是：災害點路段為「倒三角形」溝穀地貌斜坡路堤，受長時間持續性降水影響，地下水持續累積、水位升高，暫態性地下水動靜水壓力、浮托力和滲透力持續增大，滑動推力不斷積聚，長時間飽水造成路堤底部及基底軟化，抗剪強度降低，路堤中下部及護腳牆突然滑動變形，引發路堤上部填土塌方，造成高速公路塌方災害。

經對梅大高速茶陽路段工程勘察、設計、施工、監理、驗收、運營、養護等情況全鏈條調查，對在調查過程中發現的參建單位和有關部門單位的公職人員履職方面的問題線索，移交紀委監委處理；對有關參建單位及其人員的違法違規問題，交由有關部門依法查處。

總結五個方面主要教訓

調查評估組總結了五個方面的主要教訓：一是對高填路基的風險重視不夠，對長時間持續性降水的危害性認識不足；二是公路地下水防範意識淡薄，智能監測預警手段嚴重不足；三是建設管理不到位，一定程度上影響了工程抗災能力；四是重建設輕管養，日常隱患排查治理流於形式；五是監管職責交叉重疊，沒有形成有效的監管壓力。

同時，針對這些教訓，調查評估組提出五項防範整改措施建議：一是增強應對極端天氣的極限思維；二是全面提升路基本質安全水平；三是加強高速公路全生命週期管理；四是提升高速公路風險監測管控能力；五是提高全社會風險防範意識和自救互救能力。