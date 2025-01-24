婚戀公司招外嫁女還要求彩禮8萬元起惹議　求職平台：已處置

近日，有網友在某求職平台上發現一婚戀公司招聘紅娘的消息，該公司的招聘條件引發廣泛關注。根據該網友發布的聊天截圖，招聘信息顯示，其工作內容是尋找20至35歲的單身女性，要求能夠外嫁，並提供8萬元人民幣起的彩禮，還聲稱女性婚後可選擇不上班。



該網友發布的聊天截圖顯示，一企業發來的職位信息顯示：「紅娘工作：招女生，能夠外嫁的，20-35歲左右單身女性，想結婚過好日子的，想改變命運找好家庭的，能接受閃婚遠嫁的」、「不管是未婚、離異，領證彩禮8W（萬）起，男生都是車房全款，女生婚後可以不上班」。該內容引起網民爭議，認為是把婚事當買賣、不尊重女性等。

該婚戀公司招聘紅娘的消息。（極目新聞）

該網友表示，這是她的親身經歷，也是她第一次見到這樣的工作機會，分享此信息是為了提醒大家提高警惕。內媒記者私信該網友，截止發稿前尚未收到回覆。記者在該求職平台搜索相關公司名稱時，並未找到任何結果。然而，查詢顯示該婚戀公司註冊地位於雲南昆明。記者隨後聯繫該公司及其他相關公司，但電話均未接通。

周五（24日）上午，涉事公司的轄區勞動監察部門表示，該事件不在其管理範圍內，建議向相關平台進行投訴。昆明當地警方則表示，尚無法確定該企業是否存在違法行為，將對相關情況展開調查。

求職平台方面回應稱，經過核查，該公司的行為屬於違規招聘，已對其進行處置。平台提醒用戶，在求職面試過程中應盡量在平台內溝通，並如遇問題及時舉報，以保障自身權益。