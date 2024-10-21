河馬2.0？內地女多個口岸舉牌揾 ｢香港老公｣：不要彩禮不要樓車

近日不少網民在社交平台上表示，在由香港入境內地的各大口岸遇到一名內地的年輕女子舉牌找「香港老公」，引發網民熱議。有人表示「香港戶口也是一種優質條件」，也有人認為僅僅是作秀：「拍段子（拍片以吸引人關注）而已吧」。



內地女口岸大膽舉牌找 ｢香港老公｣。（影片截圖）

內地女口岸大膽舉牌找 ｢香港老公｣。（影片截圖）

內地女口岸舉牌找香港老公

網絡流傳片段顯示，一名黑衣女子舉著一張愛心形狀的紅色牌，上寫著「搵香港老公，不要彩禮，無房無車也行，只要是香港的就行」。

有人在評論區表示可惜：「我怎麼沒有遇到？沒房沒車沒彩禮，要不？結婚的來一個。」「香港老光棍要不」「我黎試試！深水埗等你」「何伯看見很多好後悔」。

內地女口岸大膽舉牌找 ｢香港老公｣。（影片截圖）

疑似婚介所宣傳手段

而在內地女口岸舉牌找香港老公的影片下，更有人曬出一名香港男子在深圳舉牌找老婆的影片稱：「這倆不是剛剛好？」

標題為「香港男子大膽深圳步行街舉牌搵老婆」的影片。（網絡截圖）

上述網民所提到的這段標題為「香港男子大膽深圳步行街舉牌搵老婆」的影片，可見一名男子在深圳步行街，舉著和上述內地女子的找老公的牌子相似的紅色心形牌，上寫有：「找老婆一名，因本人著急做爸爸，要求：會生就行，實在不行有孩子的也行。自身條件：我們家有房有車。」

有網民質疑事件真實性，表示是拍片以吸引人關注：「這些視頻看了很多，好假」「她是介紹所職員」。而小紅書也確有相關的婚介賬號經常發佈此類內容，並在簡介中寫有「專注香港男生和大陸人」，且還會在其發佈的類似影片評論區中留下中介的聯繫方式。