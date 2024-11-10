女子風雨夜跳河被救稱：父母要求增加30萬元彩禮，男友提分手

11月8日，上海市公安局崇明分局獲悉，民警日前先後救助了兩名想輕生的女子，她們輕生的原因都與彩禮相關。



內地多次整治天價彩禮但成效不彰。（網上圖片）

據崇明警方介紹，多年前，小倩（化名）隨父母來到上海市崇明區生活，去年工作後與老鄉小李談起了戀愛，兩人感情很快升溫，今年9月，小李父母上門提親，女方父母基本同意。

到了10月，女方父母突然向小李家提出增加30萬元彩禮的要求，給出的說辭是「這是對女兒幸福的保障，也是對男方家庭誠意的考驗」。這一要求超出了小李家的承受能力，幾經商量，女方父母始終不鬆口，無奈之下，小李最終提出分手。

10月31日晚，小倩試圖與父親溝通失敗。半夜時分，小倩的母親來到女兒房間，發現人不見了，叫醒丈夫出門，在黑暗的颱風雨夜中尋找。半小時後，兩人在連通長江的一條河邊看到了女兒。小倩情緒激動，隨時準備輕生。這時，母親心慌不已陪說好話，同時讓丈夫報警。

小倩情緒激動準備輕生。（網絡圖片）

城橋派出所民警趕到現場，瞭解情況後耐心勸說，但小倩還是轉身跳入了河中，民警見狀，果斷跳河救人。風雨中河水冰涼，民警接住同事拋來的救援繩，游至小倩身邊，使勁將其往岸邊拉。此時，消防隊員趕到，一起將小倩救上岸，所幸人無大礙。

第二天，民警和村委幹部一起上門回訪，對小倩父母進行耐心說服引導。小倩父母當面向小倩表示不再額外多要彩禮，並希望女兒和小李的緣分繼續下去。經過雙方父母的面見，兩家最終談妥親事。11月6日，小倩和小李踏上散心之旅。

一個月兩宗因天價彩禮鬧自殺

10月24日，崇明長興地區也發生一起因高價彩禮引發的輕生警事。當天晚上，一名女子打電話報警稱，其因感情問題準備投江。電話裡女子透露的資訊不多，長興派出所派出多名民警沿江尋找，最終在一處網紅江堤的下方找到報警女子。

當時該女子蹲坐在江水邊，見到民警情緒激動，連聲說「他不要我了，他不要我了」。兩名民警見其要蹚進江水，一下子上前將其拉住，並勸上警車，送至派出所具體瞭解情況。

原來，小麗當天是從老家趕來長興島，找在長興打工的男朋友，之前兩人談了兩年戀愛，小麗發現懷有身孕後，讓男朋友十一長假回家提親，誰知女方父母提出20萬元彩禮，之後男朋友人間蒸發，小麗沒辦法，獨自來長興找人。當天找不著人，小麗想到了輕生，卻又放不下。

民警通過調查聯絡到小麗的男朋友小汪。小汪到派出所後，民警對其進行批評，小汪承認自私，讓女朋友獨自承受困難，並表示先讓小麗一起住在租住處，彩禮的事盡快與雙方父母商量。

小麗安頓下來後，和男朋友小汪向家裡溝通彩禮事宜，民警則通過外省兄弟派出所民警，幫助上門話事。10月30日，小麗的父母降下彩禮價，小汪一家表示能承受。