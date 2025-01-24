孩子捐10元被嫌孤寒更被公益組織除名　家長斥收到明嘲暗諷式道歉

周三（22日），山東省濟寧市發生一起引發廣泛關注的事件。一位母親劉女士反映，她的兩名孩子各自用零花錢捐贈10元做公益，卻被公益組織嫌「摳」（指小氣，不大方，吝嗇）而拒絕接受，後來她投訴後竟被該組織除名。事件發生後，公益組織負責人對媒體表示，該事件源於工作人員的言語不當，並已對劉女士道歉。然而，劉女士指出，該組織未就「被投訴後將孩子從公益組織除名」一事作出道歉，並希望民政局能公開處理此事。



劉女士表示，自己的家庭背景普通，兩名孩子分別為9歲和11歲。自2020年以來，她一直帶著孩子參加各種慈善公益活動。她回憶道，周二（21日），她看到愛心捐贈群號召群友為孤寡老人送溫暖，便與兩名孩子溝通，孩子們同意用零花錢捐出。聊天記錄顯示，在一個名為「聾啞學校愛心捐贈衣服群」的微信群內，陳某某曾發消息稱，「曉婭公益團隊的愛心人士們一起為孤寡老人送去溫暖，慰問壓力大，請愛心人士伸出援手」。

然而，陳某某卻對劉女士表示，「捐10塊錢摳，上次團委決定了以後10元不再收」。「都說愛心不分大小」，劉女士無法理解為何兩筆10元的捐款會被公益組織嫌棄，並向濟寧市民政局進行了投訴。不久後，陳某某道歉。

家長反映孩子欲向某公益團隊捐款，卻被工作人員嫌棄金額太小。（紅星新聞）

「後來想這件事就過去吧，結果發現孩子被從公益組織除名了」，劉女士表示，原本想氣消了接受道歉，結果對方竟將孩子從志願團體移除了，直言無法理解。

她又懷疑被除名一事與陳某某直接有關，因孩子在被公益組織系統除名時，她僅與陳某某有過私聊，「我是看到除名郵件，氣不過才在群裏發聲的，那麼公益後台管理員是怎麼知道我生氣退群，所以把孩子除名呢？」

劉女士收到的郵件截圖。（中國新聞周刊）

另外，劉女士在愛心群內分享了孩子被移出公益組織的事情時，陳某某在群內回覆道，「因為捐10元錢值得生氣不？千錯萬錯都是我的錯，句子沒連貫沒戴眼鏡，沒審閱就發出去了。謝謝您的大愛無疆。」這一回覆讓劉女士感到不滿，並認為對方是在明嘲暗諷，「你說我們摳，咱是社會的普通一員，感到被羞辱了想要個道歉，結果你道歉後，又把我孩子移除出志願團體了，這合適嗎？捐款沒有得到尊重，得到了一肚子窩火」。

截至周四下午5時，公益組織始終未直接向她道歉，劉女士表示民政局曾建議她過去協調對方現場道歉，但她沒有前往。劉女士提到，她的孩子在慈善活動中捐款的行為應受到尊重，而非因金額小而被輕視。她認為，孩子們的零花錢是透過幫忙做家務積攢而來，捐贈的行為不應被定義為「摳」。她本來計劃讓孩子們參加實地慰問並幫助志願團隊，而組織卻因捐款金額小而拒絕接受，這讓她感到非常失望。

劉女士在網上發布的帖子截圖。（中國新聞周刊）

對於事件，民政局方面表示，已經收到相關投訴，並正在調查處理中，強調愛心捐款並無最低金額限制。內媒多次嘗試聯繫濟寧曉婭慈善公益中心，均未獲得回應。

根據天眼查資料，濟寧曉婭慈善公益中心為民辦非企業單位，成立於2020年8月29日，法定代表人為陳某，其業務範圍包括慈善救助、賑災救助、公益援助及社會公共服務等。