前體操冠軍吳柳芳賬號解禁　一夜漲粉200萬　退役後曾熱心公益

據此前報道，前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型做網紅後，在抖音發布多條性感熱舞影片，事件引發熱議，11月24日晚，吳柳芳的抖音帳號顯示「因違反社區規定被禁止關注」。



內媒《極目新聞》報道，12月1日晚，前體操冠軍吳柳芳的賬號已解除禁止關注，一夜漲粉近200萬，粉絲數量達478萬，仍在持續上漲中。



吳柳芳賬號解禁。（網絡截圖）

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型做網紅後，在抖音發布多條性感熱舞影片，展示身材被指「擦邊」，遭世界冠軍師妹管晨辰批評，隨後更在直播中鞠躬道歉，事件引發廣泛爭議。在11月24日晚上，吳柳芳的抖音帳號顯示「因違反社區規定被禁止關注」。

據《極目新聞》報道，12月1日晚，吳柳芳的賬號已解除禁止關注，截至12月2日早7時40分，其賬號粉絲正式突破400萬。目前，粉絲量還在持續上漲中。

11月24日晚，吳柳芳的抖音帳號顯示「因違反社區規定被禁止關注」。（網絡截圖）

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

管晨辰在吳柳芳的影片下留言。（網絡截圖）

據介紹，退役後，吳柳芳入選2014年優秀運動員免試入學推薦名單，進入北京體育大學學習。2016年，吳柳芳發文稱自己擔任了某體操項目的青少年比賽裁判。2020年，吳柳芳仍從事體操相關活動，進入中小學與學生一起上體育課。

吳柳芳此前從事公益活動的資料圖片。（瀟湘晨報）

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

11月27日，浙江共工公益事業發展中心證實，吳柳芳2019年至2021年在浙江杭州期間曾參加公益活動，幫助特殊孩子完成基本的平衡、肢體協調等訓練。

據負責人介紹，浙江特殊兒童藝術團收納的學生80%為自閉症兒童，另外有20%為唐氏綜合症兒童或其他特殊兒童。吳柳芳在該藝術團擔任體操老師屬於公益性質，而那時，吳柳芳在杭州的工資並不高，卻參與特殊兒童的公益活動長達兩年時間。