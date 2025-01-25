內地春節假期8天小眾目的地熱度驟升　部分地區預訂量年增約4倍

隨著蛇年新年的到來，今年是中國春節自成功申遺以來的首個農曆年節，旅遊市場熱度持續上升。中國的春節假期也隨之恢復，除夕起共有8天假期，許多民眾在節前節後安排額外假期，進一步拉長假期。



根據聯合國教科文組織去年12月的會議，春節正式被列入人類非物質文化遺產代表作名錄，這一認可使得春節的文化價值更加凸顯。

據澎湃新聞及其他媒體報道，今年的春節旅遊市場因非物質文化遺產活動的推廣而活躍，像是安徽的魚燈、江西的打鐵花以及延安的說書等民俗文化活動吸引了大量旅客。這些活動使遊客能夠深入體驗中國的傳統文化。

旅遊訂票平台攜程的數據顯示，泉州、潮州、汕頭、自貢、大同、興義等小眾目的地熱度驟升，預訂量明顯增長。銅陵、黃山、大同、景德鎮及漳州的預訂量年增約4倍。

圖為泉州市。（21經濟網）

根據國務院去年11月公布的休假安排，春節假期將於1月28日至2月4日進行，為期8天，這一安排使得從除夕開始的連假復甦。而春運於1月14日啟動，將持續至2月22日，為期40天，為旅客提供了便利的出行選擇。

中國旅遊平台「去哪兒」的大數據研究院研究員肖鵬表示，隨著假期的延長，春節期間的旅客總量有望創下新高，且節中不會出現明顯的低谷。同時，飛豬春運項目負責人向敏指出，許多人選擇「請2休11」或「請4休13」，這將進一步推高春節期間的出行需求。