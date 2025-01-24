直徑1米「春碗」將亮相蛇年春晚　尺寸象徵春節申遺元年

2024年12月4日，中國的傳統新年慶祝活動——春節，成功通過評審，被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。為了紀念這一重要成就，景德鎮創作了名為「春碗」的陶瓷藝術作品，並將於2025年春節聯歡晚會上亮相。



「春碗」以正德碗為造型，碗身環繞五個不同書法的「福」字，象徵著五福臨門，寄托了人們對美好生活的向往。其裝飾採用精湛的青花鬥彩陶瓷工藝，巧妙地融入了「貼窗花」、「舞獅」、「舞龍」、「放鞭炮」、「團圓飯」、「看大戲」六大春節年俗，畫面色彩鮮豔，充滿喜慶氛圍，展現了春節的熱鬧場景，同時傳遞了和平、和睦、和諧的中華文明理念。

「春碗」以正德碗為造型。（央視新聞）

這隻意義深遠的「春碗」直徑達1米，象徵著春節申遺的元年，高44厘米，代表著中國目前共有44個項目被列入聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄。此次制作由特大件非遺傳承人吳江中負責，並邀請了超過10名非遺傳承人共同參與，以確保作品的成功。

製作如此大型的碗，通常需要至少兩個半月的時間，然而此次從設計到完成僅用不到一個月，面臨著時間緊迫的挑戰。為了按時高質量地完成，團隊加班加點，經歷了繁瑣的製作工序，包括拉坯、釉下繪製、雕刻、上色、吹釉、釉上彩繪和燒製等。

春節成功通過評審，被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。為了紀念這一重要成就，景德鎮創作了「春碗」。（央視新聞）

這隻凝聚了眾人智慧與心血的「春碗」，不僅是一件精美的陶瓷藝術品，更是春節文化傳承與創新的生動見證。據了解，這只「春碗」將於2025年春節聯歡晚會上亮相，期待為觀眾帶來全新的文化體驗。