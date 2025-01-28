中國太空站迎蛇年　神舟十九號航天員送「宇宙級」新春祝福

2024年1月28日，農歷大年除夕，中國太空站在太空中洋溢著喜慶的節日氛圍。正在太空執行任務的神舟十九號航天員乘組，特意通過視象向全國人民送上新年祝福，祝願大家在新的一年裡安泰如意，國家繁榮昌盛。



神舟十九號的指令長蔡旭哲身穿新年特製的「祥雲服」，在視象中表達了對祖國和家人的思念之情。他回憶起在太空中見證中國太空站「T」字型基本構型組裝完成的歷史時刻，這也是他第一次在太空過年。

此次任務中，神舟十九號的兩名新晉航天員——首位「90後」男航天員宋令東和首位女航天飛行工程師王浩澤，對於能夠在這個特殊的時刻感到無比榮幸。宋令東表示：「我很幸運，趕上了一個好時代，實現了我的飛天夢。」而王浩澤則祝願大家在新的一年裡美夢成真。

航天員乘組，特意通過視象向全國人民送上新年祝福。（影片截圖）

截至目前，神舟十九號航天員的「太空出差之旅」已經過半，在這段時間裡，他們忙碌而充實，開展了大量科學實驗和技術試驗，並完成了太空站的多項任務。為了迎接蛇年春節，他們在太空站裡懸掛春聯和福字，增添了濃厚的年味。

據悉，這次的年夜飯相當豐盛，除了象徵團圓的餃子，還有道口燒雞、添福熏魚、醬牛肉和肉沫生菜等多道寓意吉祥的菜肴。

這是中國太空站全面建成後迎來的第三個春節，目前已經有9名航天員在此共度新春佳節。