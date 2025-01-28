春晚魔術師把女觀眾「切一半後變不回來」疑失敗　直接下台超尷尬

內地魔術師「鄧男子」23日參加湖南衛視春晚，邀請一名女性觀眾上台參加「人體切割」魔術，但最後把身體合起來時疑似失敗，沒有展現「合體」就直接下台。



鄧男子在湖南衛視春晚不只表演一個魔術，但在「人體切割」環節時，將女觀眾的上下半身切開，搬到另一個檯子，讓台下的觀眾都大聲叫好。

內地魔術師「鄧男子」（微博影片截圖）

點圖放大看看「人體切割」表演過程：

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魔術表演到最後，鄧男子和助理將女子的上半身抬回魔術箱籠，放下屏幕遮擋，大家都在期待屏幕升起、女子的上下半身合而為一，沒想到一等就是30秒，鄧男子說：

需要一點點的時間。

不過，30秒實在太長，許多觀眾都開始不耐煩，而鄧男子最後竟然也沒有掀開屏幕，就直接把魔術箱籠推下台，讓全場主持人和觀眾都相當傻眼。

許多網友也相當擔心，此事登上微博熱搜，網友紛紛留言：

「這種魔術以後別上了」

「真是擔心這名女觀眾」



有媒體事後訪問鄧男子，他辯解說表演的是「連續劇」，到元宵晚會再變下半集。

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