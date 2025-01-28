DeepSeek｜梁文鋒回廣東踢足球　友指其白手起家　師稱數學天賦高

國產大模型公司杭州深度求索（DeepSeek）開發的AI應用程式引發全球轟動，Deepseek創始人梁文鋒的背景也受到關注。 據《南方日報》報道，梁文鋒來自廣東湛江吳川，目前已經返鄉過年，還於1月27日下午與舊時同學好友一起踢足球。



今年1月20日，國務院總理李強主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議，梁文鋒在會上發言。

最後一排右邊第6個是梁文鋒。（南方日報）

報道指，梁文鋒的初中班主任容先生表示，梁文鋒成長於一個很普通的家庭，父母為人很淳樸，都是小學語文老師。

梁文鋒從小成績優異，並在數學學科表現出極大天賦。容先生表示：「他初中就學完高中的數學，甚至已經開始學大學的數學，數學思維能力很強。」但他形容，梁文鋒並不是書呆子，很有自己的一套方法。

中國人工智能系統Deepseek與Open AI的ChatGPT的APP標誌。

狀元坊。（南方日報）

大學時期，梁文鋒讀的AI工程專業前景並不明朗，但他很有前瞻的眼光。據梁文鋒的高中同學兼好友陳先生介紹，「完全是白手起家，創業以來他還做過全自動繡花機等產品，不斷探索總結溯源。」

梁文鋒的家鄉吳川也被譽為「粵西唯一狀元故里」，據統計，吳川歷史上出過1名狀元、20名進士、165名舉人。