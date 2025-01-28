DeepSeek發布文字生成圖片模型Janus-Pro　測試優於OpenAI｜有圖

國產大模型DeepSeek轟動全球，造成美國股市震盪，科技公司英偉達（Nvidia，又譯輝達）股價在美國當地時間27日單日暴跌近17%，市值損失創紀錄的5,890億美元。



28日凌晨，DeepSeek在GitHub平台發佈了Janus-Pro多模態大模型，進軍文字生成圖片領域。根據其發布的測試結果，Janus-Pro在使用文本提示的圖像生成排行榜中擊敗了Stability AI的Stable Diffusion和OpenAI的DALL-E 3。



Janus-Pro圖像生成的案例。

Janus-Pro圖像生成的案例。

DeepSeek方面表示，該款大模型是2024年11月13日發佈的JanusFlow大模型的高級版本。相比前一代模型，Janus-Pro優化了訓練策略、擴展了訓練數據，模型也更大。通過這些改進，Janus-Pro 在多模態理解和文本到圖像的指令跟蹤功能方面都取得了重大進步，同時還增強了文本到圖像生成的穩定性。

根據DeepSeek發佈的測試結果，Janus-Pro在GenEval和DPG-Bench基準測試中擊敗了 Stable Diffusion和OpenAI的DALL-E 3。目前，Janus系列的4款模型已經開源。

可識別圖片認出西湖

作為一個多模態模型，Janus-Pro不僅可以文生圖，同樣也能對圖片進行描述，識別地標景點（例如杭州的西湖），識別圖像中的文字，並能對圖片中的知識（例如下圖中的Tom and Jerry蛋糕）進行介紹。

Janus-Pro能對圖片進行描述，識別地標景點（例如杭州的西湖）。

Janus-Pro能對圖片中的知識（例如Tom and Jerry蛋糕）進行介紹。