蛇年來臨銷量激增　內地小學生問「如何說服爸媽買寵物蛇」引熱議

隨著蛇年新春的到來，寵物蛇的銷量也隨之上升。在小紅書上，有小學生發帖尋求建議，希望能說服父母為他購買一條寵物蛇，這一求助帖引發了不少成年人的熱烈討論。



網民在小紅書上熱議養寵物蛇。（瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》記者近期走訪位於上海五角場的一家異寵館，發現店內展示了各式各樣的蛇，玻璃缸內的蛇品種繁多。店長吳俊雷向記者展示了一條重約3斤的白化牛蛇，標價高達10800元（人民幣．下同）。他表示，這種蛇性格溫順，不會咬人，適合家庭飼養。

除了高價的白化牛蛇，店內還有幾百元的玉米蛇等可愛小蛇，這些小蛇的銷量尤其受到小朋友的青睞。吳俊雷透露，平均每周能賣出10至15條蛇，並指出飼養蛇的難度低，通常只需每周餵食一次。

線上市場同樣呈現出寵物蛇的銷售熱潮，價格範圍從幾十元到幾百元不等，其中幾十元的蛇特別受歡迎。需要注意的是，蛇的品類不支持7天無理由退貨，商家通常會在商品描述中強調「無毒」及「家養蛇」等特點以吸引消費者。

店內展示了各式各樣的蛇。（瀟湘晨報）

店內展示了各式各樣的蛇。（瀟湘晨報）

店內展示了各式各樣的蛇。（瀟湘晨報）

在小紅書上，許多用戶分享了飼養寵物蛇的經驗。一些新手科普視頻獲得了上千次點讚，讓更多人了解如何正確飼養蛇。專家提醒，蛇的適應期非常重要，應該讓新購入的蛇靜養幾天，以避免因應激反應而出現問題。

有些人擔心寵物蛇會咬人，但博主們表示，小蛇相對容易照顧，且基本無毒，咬人後通常不會造成嚴重傷害。此外，為了防止蛇逃逸，飼養者應確保飼養盒的安全。

蛇年到，寵物蛇迎來銷售熱潮。

有趣的是，小學生在網上發帖詢問如何說服父母購買蛇，這一問題引起了熱心網友的關注。有人指出，小學生尚未具備獨立負擔寵物的能力，建議他等到成年後再考慮。

中國文化管理協會寵物文化專業委員會副秘書長趙恒傑分析認為，寵物蛇的熱賣與蛇年氛圍濃厚及其飼養難度低、成本不高有關，適合快節奏的現代生活。