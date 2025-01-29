有片｜網紅煙花威力堪比手榴彈　管理部門稱已禁售｜蛇年春節

內媒《上游新聞》報道，春節期間，一款號稱比「加特林」威力還強大的煙花「湘30」在網絡走紅，有不少博主展示其爆炸威力。但該款煙花去年就因「含藥量涉嫌不符合國標，存在重大不確定性風險隱患」被暫停生產。



網民展示「湘30」。（上遊新聞）

炸起水花。（影片截圖）

報道指，春節將至，有一款名為名為「湘30」的煙花在網絡上走紅。有網傳影片顯示，有博主將該煙花扔向冰層後，冰層也被震動裂開；還有影片顯示，將該煙花扔到水中後，炸起高高的水花。

冰層炸裂開。（影片截圖）

還有媒體報道，1月22日，山東一名大爺將湘30當成了普通的煙花放，將鄰居家十幾塊玻璃都震碎了。

玻璃被震碎。（影片截圖）

玻璃被震碎。（影片截圖）

根據湖南省應急管理局2024年5月13日下發的《關於加強「黑老大」「湘30」等產品安全監管的通知》（以下簡稱「文件」），該產品因「含藥量涉嫌不符合國家標準規定」在生產、經營、運輸、存儲等環節存在重大不確定性風險隱患，瀏陽市應急管理局在安全性不能確定之前暫停相關產品的生產經營。」

瀏陽市應急管理局工作人員確認了文件的真實性，並表示將加強監管：「我們一直在加強煙花爆竹生產經營環節的監管，『湘30』生產經營環節存在重大不確定性風險隱患，禁售文件早已下發，至今未收到任何恢復其生產經營的文件。」

網民評論：

「這玩意快趕上雷管了。年輕時放過小暖瓶大小的大炮仗，不說能炸山，崩碎個小石頭啥的還是能做到的。現在想想有點後怕。」

「這是炮竹呀，這個是手榴彈吧。突然覺得禁放煙花炮竹合理了。」

「不傷人是最好的，安全大於一切。」

「我們這邊這幾天有人放，我們以為哪裡煤氣罐爆炸了，離30米都能感覺到震動波。」

