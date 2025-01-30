美國當舖老闆受邀參加春晚：我屬蛇　曾向中國捐贈南京大屠殺照片

美國當舖老闆Evan Kail，曾將一本二戰相簿無償捐贈給中國，引發廣泛關注。今年除夕，Evan Kail受邀參加央視春晚，他更表示自己出生於1989年，蛇年是自己的本命年。



Evan Kail受邀參加央視春晚。（影片截圖）

Evan Kail受邀參加央視春晚。（影片截圖）

Evan Kail。（影片截圖）

據內媒報道，Evan Kail受到央視邀請後，將這一好消息告訴了大洋彼岸的父母，他的母親表示自己有聽說過春晚，聽到兒子被邀請參加，覺得這是一件非常酷的事情，為他感到自豪。

Evan Kail的父親也稱，他也很喜歡中國，中國是地球上最偉大的國家之一，希望兒子能繼續在這裏發光發熱。

而今次蛇年農曆新年，也是Evan Kail第一次在中國過年，他表示自己充分感受到中國人民的溫暖和善意，「我非常興奮能在這裏過春節，因為這也是我的本命年，我出生於1989年，也是屬蛇。」

Evan Kail還說，非常驚喜能參加央視春晚，自己很榮幸。除夕當天，Evan Kail祝願所有中國的朋友，新年快樂，蛇年大吉。春晚結束後，Evan Kail表示，春晚真的很有趣。

Evan Kail抵達北京。（網上圖片）

Evan Kail在天安門觀看升旗儀式。（網上圖片）

2022年，Evan Kail會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（Twitter@EvanKail）

2022年，Evan Kail會見了中國駐芝加哥總領事館代表，親自將相簿捐贈予中方。（Twitter@EvanKail）

據此前報道，Evan Kail 2022年8月收到了一本內有30多張南京大屠殺彩色照片的二戰時期相簿，他其後在社交媒體上發布影片，向公眾展示了這本記錄了日軍侵華暴行的相簿，並表達了他希望為這本相簿找到一個合適的歸宿的願望。雖然他曾受到不少死亡威脅，但他不後悔這樣做。

同年11月，Evan Kail表示已經將相簿無償捐給了中國駐芝加哥總領事館，領事館也回贈了他一封感謝信和一件中國瓷器，信中稱「日軍上世紀30年代至40年代在中國所犯下的戰爭罪行，是人類歷史上最黑暗的一頁，歷史是當今社會的鏡子，『你的捐贈一定能激勵大家用善良的心去維護和平。』」

2024年11月，Evan Kail抵達北京首都國際機場，在向中國捐贈二戰相簿兩周年之際，開啟他的首次中國之旅。抵達北京後，他只休息了一個多小時，就於翌日凌晨趕到天安門廣場排隊等候觀看升旗儀式。