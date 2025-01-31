哈爾濱冰雪經濟快速發展　預計2025年產業規模突破1兆

隨著冬季的到來，許多民眾選擇在戶外享受冰雪運動，知名的哈爾濱冰雪節再次點燃了冬季的中國旅遊市場。當地政府積極利用這一盛事，促進旅遊業發展，並為當地創造更多就業機會。



根據《中國冰雪產業發展研究報告（2024）》的數據，中國的冰雪產業規模已從2015年的2700億元（人民幣．下同）增長至9700億元，預計到2025年將突破1兆元。而參與冰雪運動的人數則已達3.13億，冰雪旅遊已成為冬季旅遊的重要組成部分。

哈爾濱作為冰雪經濟的代表，每年舉辦的冰雪節吸引了大量遊客。隨著疫情放開，哈爾濱迅速成為網紅城市，吸引了眾多國內旅客前來旅遊，極大提升了當地服務業的就業市場。

哈爾濱成為「冰雪經濟」的代表。（新華社）

根據美團旅行的數據，自2024年12月以來，哈爾濱已成為東北地區的旅遊熱門目的地，並躋身全國前十。當地景區的門票訂票年增41%，其中20至30歲的年輕遊客佔比過半。哈爾濱投促局副局長孔雪輝表示，哈爾濱在上一個冬季成為網紅城市後，吸引了大量旅客，為當地服務行業創造了許多就業機會，特別是對於年輕人而言。

為進一步促進就業，哈爾濱官方於1月10日啟動了「就業援助月」活動，結合「文旅+就業+政策」和「直播帶崗」，試圖提升當地的就業市場。

隨著冰雪經濟受到官方的支持，多地也在積極推動相關產業的成長。深圳的冰雪大世界預計將於今年底開放，廣西、浙江等地的室內滑雪場則繼續吸引滑雪初學者和親子遊客，顯示出冰雪經濟的廣泛潛力。