內地春節港澳遊熱度飆升　哈爾濱、三亞冷熱連線帶動南北互訪熱潮

根據中國旅行社協會聯合途牛旅遊網發布的《2025春節旅遊消費趨勢報告》，今年春節期間內地旅遊需求呈現多樣化趨勢，高品質旅遊體驗備受青睞。其中，傳統文化遊、冰雪遊與避寒遊成為三大主流趨勢，帶動春節假期的旅遊熱潮。



傳統文化「非遺」體驗掀風潮

隨著去年12月「春節」成功申遺為聯合國人類非物質文化遺產代表作，內地民眾對傳統文化的關注度明顯提升。報告顯示，廟會、燈會、民俗表演等年節活動受到追捧，剪紙、簪花、漆扇等非遺技藝體驗人氣高漲，北京、南京、西安等文化名城的旅遊搜索熱度持續走高。

此外，受熱門遊戲《黑神話：悟空》影響，太原、大同等歷史文化名城成為春節期間的熱門旅遊目的地。故宮博物院、秦始皇帝陵博物院等標誌性文博場館，依舊是遊客爭相打卡的焦點。

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「一冷一熱」趨勢帶動南北互訪

與此同時，春節期間，冰雪遊與避寒遊的需求形成「南北互動」新格局，南方遊客湧向東北滑雪，而北方旅客則前往海南、西雙版納等地避寒。數據顯示，今年哈爾濱等東北地區的出遊熱度激增，南方遊客佔比超過75％。與此同時，三亞、西雙版納等溫暖城市，成為北方旅客的避寒首選，推動南北互訪人次大幅成長。

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精緻小團受青睞 出遊天數拉長

此外，隨著旅遊需求向多樣化、深度化轉型，小團化、高品質旅遊產品愈發受歡迎。報告指出，私家團、純玩團等精緻旅遊產品的需求明顯增長，部分「一家一團」類產品的諮詢量同比增長超過150％。數據顯示，今年春節期間的打包旅遊產品平均出遊天數達到4.8天，較2019年有所提升，其中5至6天的行程最受歡迎。

出境遊市場復蘇 港澳、日泰熱度高

在境外目的地方面，內地出境遊市場在春節期間快速回暖，港澳旅遊熱度飆升，粵港澳聯遊產品如「廣深珠-香港-澳門6日游」等行程受到歡迎。此外，日本、馬爾代夫、泰國等短線出境遊，以及法國、新西蘭等長線旅遊產品訂單火爆，部分熱門團期已接近售罄。

旅發局香港十大景點：太平山頂。（旅發局網站）

家庭遊佔比超八成 80後成消費主力

報道分析，春節作為闔家團圓的傳統節日，家庭旅遊仍為市場主力，佔比超過八成。其中，老中幼三代同遊的比例達到36％，親子遊比例則為27％。數據顯示，80後仍是春節旅遊市場的「主心骨」，其出遊人次佔比接近50％。