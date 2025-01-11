哈爾濱18米大雪人頗有趣緻　還有「雪人軍團」、「雪人俑」

冬季的哈爾濱，除了有冬日盛會「冰雪大世界」，以及滿城的冰雕、雪雕之外，當然不少得各式各樣可愛趣緻的大雪人，讓遊客感受東北冰城的繽紛魅力！

究竟哈爾濱的大雪人有哪些？這些大雪人又分布在哪裏呢？事不宜遲，請收下這篇哈爾濱大雪人打卡攻略吧！



哈爾濱大雪人第一站：音樂公園 18米網紅露天大雪人

説到冬天哈爾濱的「吉祥物」，一定不得不提到坐落於哈爾濱群力音樂公園廣場中央的巨型露天「微笑」大雪人。

今年的露天大雪人，高約18米，寬13米，厚度約9米，用雪量約2,000立方米，是哈爾濱目前最大單體雪雕之一。（極攝@小紅書/當代中國授權）

不少遊客帶上哈爾濱露天「微笑」大雪人同款毛絨玩偶來和大雪人「真身」打卡拍照，場面趣緻。（大漂亮@小紅書/當代中國授權）

位於哈爾濱音樂公園的18米高巨型露天「微笑」大雪人，是哈爾濱冬季的標志性景點。（極攝@小紅書/當代中國授權）

據了解，今年的大雪人，高約18米，寬13米，厚度約9米，用雪量約2,000立方米，是哈爾濱目前最大單體雪雕之一。

大雪人的造型，延續了往年的紅帽子、紅頸巾、紅色愛心紐扣等元素，搭配治愈的經典微笑表情，讓整個冬日一下子變得溫暖起來，自亮相以來，吸引遊人打卡無數。

哈爾濱群力音樂公園露天大雪人

前往方法：直接導航音樂長廊

拍攝位置：可以到大雪人正對面的斑馬線安全島進行拍攝

哈爾濱大雪人第二站：外灘雪人碼頭 火炬雪人喜迎亞冬會

從音樂公園向前走約300米左右，就會到達第二站大雪人打卡位——外灘雪人碼頭了。

外灘雪人碼頭的大雪人每年都有不同的主題，為了慶祝哈爾濱成功申辦2025年亞冬會（亞洲冬季運動會），今年的主題是一個舉着亞冬會火炬的雪人。

哈爾濱外灘雪人碼頭的火炬雪人，戴上紅色帽子和條紋圍巾，搭配圓滾滾的雙眼，可愛滿分。（視覺中國/當代中國授權）

為慶祝哈爾濱成功申辦2025年亞冬會，今年外灘雪人碼頭的大雪人以火炬手為靈感。（極攝@小紅書/當代中國授權）

火炬雪人高約20米，頭戴紅色絨帽，圍上條紋圍巾，搭配圓滾滾的橙色鼻子和一雙黑黝黝的大眼睛，模樣可愛呆萌，在松花江畔上顯得格外亮眼。

哈爾濱外灘雪人碼頭火炬雪人

前往方法：導航至哈爾濱音樂公園東南門

拍攝位置：可於音樂公園步行道上拍攝，沿途會經過露天大雪人

哈爾濱大雪人第三站：冰雪大世界 「一家三口」大雪人超吸睛

剛開幕不久的第二十六屆哈爾濱冰雪大世界正舉行得如火如荼，小至冰雪大滑梯數量，大到園區整體面積及總用冰用雪量，都紛紛「升呢」，規模更甚。

航拍下的哈爾濱冰雪大世界大雪人，身後是藍天白雲和唯美冰雕，猶如置身童話世界之中。（1758草莓@小紅書/當代中國授權）

今屆冰雪大世界内，又以「一家三口」大雪人最為矚目，只見三個大小不一的巨型雪人緊貼一起，搭配冷帽和頸巾造型，更添可愛感。（極攝@小紅書/當代中國授權）

在冰雪大世界中享受速度與激情的同時，不妨順便和「一家三口」大雪人打個卡吧！

今屆冰雪大世界内，又以「雪人一家」最為矚目，只見三個大小不一的巨型雪人緊貼一起，搭配用特製材質打造的頸巾和冷帽造型，更添溫馨感。

哈爾濱冰雪大世界「雪人一家」

前往方法：地鐵2號線「冰雪大世界」站

拍攝位置：從3號出口左轉，檢票口附近，可以不用入園也能拍攝

哈爾濱大雪人第四站：爾濱之心歡樂島 以「愛」為名的浪漫雪人

冬天來臨，又怎可以沒有浪漫氛圍呢？

日前，位於哈爾濱新區的「爾濱之心歡樂島」冰雪樂園正式開園，園區以「愛」為主題，共搭建了56處心形景觀讓遊客打卡，到處都充滿愛的氛圍。

「爾濱之心歡樂島」的大雪人，一橙一粉紅，模樣生動可愛，充滿浪漫氛圍。（視覺中國/當代中國授權）

「爾濱之心歡樂島」園區以「愛」為主題，共搭建了56處心形景觀讓遊客打卡，到處都充滿愛的氛圍。（視覺中國/當代中國授權）

園區中有一對大雪人，它們分別帶上橙色和粉紅色的冷帽，圍上相同顔色的頸巾，手拉着手，互相注視着對方，宛如一對熱戀中的小情侶，空氣中頓時彌漫着粉色泡泡，浪漫感滿滿。

爾濱之心歡樂島大雪人

前往方法：導航「爾濱之心歡樂島」，在哈爾濱大劇院附近

哈爾濱大雪人第五站：閆家崗農場 雪人俑+生肖大雪人

西安有兵馬俑，哈爾濱有雪人俑。

位於哈爾濱閆家崗農場附近，有一隊壯觀的「雪人軍團」，成百上千個可愛的雪人，整齊排列在雪地中，成為必到打卡熱點之一。

哈爾濱閆家崗農場中的生肖「蛇」大雪人，搭配紅色圍巾，模樣可愛呆萌。（蛋仔在旅行@小紅書/當代中國授權）

擁有成百上千個可愛雪人的「雪人軍團」，整齊排列在雪地中，成為閆家崗農場必到打卡熱點之一。（蛋仔在旅行@小紅書/當代中國授權）

除了生肖「蛇」大雪人，在哈爾濱閆家崗農場中，還有一個身穿東北花棉襖的可愛大雪人。（蛋仔在旅行@小紅書/當代中國授權）

哈爾濱另一支「雪人軍團」坐落於群力遠大購物廣場附近，雪人以茶飲品牌「蜜雪冰城」中的「雪王」為造型，十分吸睛。（極攝@小紅書/當代中國授權）

除此之外，閆家崗農場的生肖元素大雪人，也成為今年雪人界的「顏值」代表，小蛇帽子，東北綉花大棉襖，搭配圓圓的臉蛋，真的可愛滿分！在以上介紹的哈爾濱大雪人中，大家最喜歡哪一個呢？

哈爾濱閆家崗農場雙子雪人

前往方法：導航「閆家崗」，可乘搭383路公交車到「荷花池站」下車

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