女子攜孩看周潤發新戲買到「無座票」　網民質疑變相「偷票房」

新春伊始，2025年春節檔電影市場呈現火爆開局，熱門影片場次幾乎爆滿，部分影院甚至出現一票難求的現象。然而近日有網民爆料稱，自己周三（29日）大年初一當日在湖南某縣城電影院看周潤發、 王寶強主演的《唐探1900》，結果遇到了無座票，且價格和有座一樣。



《唐探1900》劇照。

據報道，事主張女士一家在電影院觀看《唐探1900》時，意外發現無座票的情況，且價格與有座票相同，均為42元（人民幣．下同）。她及其家人提前一天購票，但因影院春節期間兒童不免票，影院上座率高，想臨時買票已經沒有座位，工作人員便開了無座票。影院工作人員表示，無座票的情況主要是大人帶小孩時出現，並稱可提供小板凳，也可以自己找台階坐。

由於臨時買票已經沒有座位，工作人員便開了無座票。（紅星新聞）

該影院在春節期間的票務政策為一人一票，兒童無優惠，雖然有其他影院仍提供兒童優惠，但這一做法引發了網友的熱議。部分網友認為需求量太大，無可奈何，而另一些則擔心從消防安全角度來看，這樣的做法可能違規，甚至有網友質疑這是影院變相「偷票房」。

涉事影院的購票信息。（紅星新聞）

另一方面，隨著春節檔市場熱度不斷攀升，票價過高也引起消費者的關注。有消費者表示，春節檔一張票的價格相當於平時的兩張票，還有網友反映大年初二的票價較大年初一有所上漲。

根據查詢，1月31日全國電影平均票價為50.9元，較去年春節檔的49.2元略有上升，但低於2023年和2022年的春節檔票價。某縣級市的影院中，《哪咤之魔童鬧海》部分時段票價達到109.9元，而《唐探1990》和《封神第二部：戰火西岐》票價則為104.9元起。

報道指，電影票的價格確定受到多種因素影響，包括地區經濟發展、影院類型等。隨著電影制作技術的進步，尤其是3D和IMAX等特效的普及，製作成本上升，最終反映在票價上。