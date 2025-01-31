春節檔《哪吒2》稱霸總票房突破40億　 台灣《柏林頓熊》奪冠

每年春節檔票房都受各方矚目，今年有許多續集的加持，中國票房開出紅盤，截至1月31日11時55分，2025年春節電影總票房（含預售）破40億。



《哪吒之魔童鬧海》領跑春節檔，《唐探1900》第二，《封神第二部：戰火西岐》.則暫時排名第三，徐克導演的《射雕英雄傳：俠之大者》雖以金庸IP號召力目前則暫居第四。另外台灣賀歲片也由動畫片奪冠，在英國票房開出紅盤的《柏靈頓：熊熊去秘魯》也在台灣稱霸。



每年春節檔票房都受各方矚目，今年有許多續集的加持，中國票房開出紅盤，截至1月31日11時55分，2025年春節電影總票房（含預售）破40億。

《哪吒2》的故事緊接前作《哪吒之魔童降世》，天劫之後，哪吒與敖丙雖保住了靈魂，卻面臨著魂飛魄散的危機。太乙真人打算以七色寶蓮為他們重塑肉身，然而，在這個過程中，重重艱難險阻接踵而至，哪吒和敖丙的命運究竟會走向何方，成為觀眾心中最為關切的懸念。

有網民盛讚，「史詩級中式神話故事被完美呈現」、「打破了對哪吒鬧海神話傳說的既定想像，為故事塑造了符合時代的全新內核。面上是魔童鬧海，暗含的卻是整個時代命題，細細品，其中有千滋百味的情感共振。」

《射鵰英雄傳：俠之大者》是今年春節推出的唯一一部古裝武俠電影，劇情改編自金庸武俠小說《射鵰英雄傳》第34至40章，由徐克自編自導，肖戰、莊達菲、梁家輝領銜主演。

劇情講述在恩怨情仇的江湖、權勢角力的戰亂時代中，飾演「郭靖」一角的肖戰在童年時期就離別家鄉，努力練就了一身好本領，還因受到高人賞識，獲得天下絕世武功九陰真經和降龍十八掌的真傳，豈料卻惹來各方憤世嫉俗，成為眾矢之的。對此郭靖也不亢不卑，與莊達菲飾演的「黃蓉」在鐵騎箭雨中誓言保護南宋邊關。

《射雕英雄傳：俠之大者》票房已破4億人民幣。（《射雕英雄傳：俠之大者》微博圖片）

值得一提的是，梁家輝過去就在電影《東成西就》、《東邪西毒》中飾演過《射鵰英雄傳》中的電影角色，此次是他第3度出演，成功解鎖原著中「天下五絕」的第3位角色，繼南帝段皇爺及東邪黃藥師後，飾演「西毒歐陽鋒」。

今年台灣少了新的賀歲大片，由動畫電影《柏靈頓：熊熊去秘魯》出線，拿下單日票房冠軍，更在英國創下開片票房最高紀錄。