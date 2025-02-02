四川男童放鞭炮引爆沼氣收天價賬單？　保險公司公布車輛受損金額

據此前報道，四川內江市資中縣，一名男孩將鞭炮丟入停車場內的井蓋，意外引爆井內沼氣，造成劇烈爆炸，數輛豪車受損，所幸無人員傷亡。



有網絡傳言指涉事男童一家收天價賬單，當地回應稱，根據3家保險公司的預估，涉及車輛受損金額總計約28.5萬元（人民幣，下同）。



據資中縣融媒體中心報道，涉事小孩父親張某表示，自己和家屬從未在任何時間通過任何平台任何賬號發表過任何聲明。縣住建局職員表示，事件發生後，立即組織人員對現場開展遮蓋復原、設立圍欄等，相關工作已於當天晚上22時完成。

保險公司預估賠償金額

經了解，此事件共涉及8輛受損車輛，分別在3家保險公司投保。

太平洋財產保險公司車輛查勘員王某表示，其公司涉及受損車輛3輛，包括在事件中受損較為嚴重的林肯、雷克薩斯（LEXUS，凌志），在綜合考慮車齡、車輛損失險保險金額後，分別預估損10萬元和6萬元，另有一輛寶馬預估損6000元。

平安產險資中支公司車輛查勘定損員宋某指，其公司涉及受損車輛3輛，分別為保時捷預估損4萬元，理想預估損1.5萬元，吉利預估損2000元。

中國人保公司資中理賠分部主任張某表示，其公司涉及受損車輛2輛，分別是奧迪預估損5.4萬元，路虎（Land Rover）預估損8000元。

根據3家保險公司的預估，涉及車輛受損金額總計約28.5萬元。部分受損車輛車主表示目前已開展保險理賠，會等待最終的事故調查處置結果。

涉事男童被帶走。（央視新聞）

現場車輛被波及。（網絡圖片）

據此前報道，事故發生於1月30日下午，地點位於資中縣水南鎮春嵐北路的中鐵停車場。從網傳影片可見，停車場地面被炸出一個巨大坑洞，井蓋被氣浪掀飛，露出黑洞。一輛停在現場的林肯SUV被震飛至空中，旋轉半圈後四輪朝天落地，另一輛奧迪A8後照鏡損毀，LEXUS車門嚴重受損，還有多輛車輕微擦傷。