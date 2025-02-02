中國有多少座蛇山？　「蛇島蝮蛇」竟與金庸小說有關？

中國帶蛇字的地名，除了的蛇口，大家還想到哪些？會不會是很多地方都有的蛇山？或是與金庸小說有關的蛇島？



蛇山不只是一座山？

中國帶蛇字的地名不算多，但每到蛇年，這些地方總會被提起。圖為山西絳州石雕傳承人修飾蛇年石雕。（視覺中國/當代中國授權）

先說蛇山。中國名為蛇山的地方確實不少，網上一找就有一大堆，分布在不同省份。

有的蛇山確實是一座小山，例如湖北武漢、廣東惠州的蛇山；有的則是島，例如浙江台州以東30多公里海面的蛇山。中國最大淡水湖鄱陽湖上，亦有一個隸屬江西九江的小島叫做蛇山。

也有蛇山是鄉村、居民區的名稱，像遼寧瀋陽市郊有蛇山村，福建福州市有蛇山小區，雲南麗江市中心有蛇山片區，還有蛇山公園。

正因如此，蛇山很多人都認識，只是各地人們說的、想到的蛇山，可能不是同一地方，甚至是不同的概念。

武漢蛇山知名度最高

武漢蛇山因黃鶴樓而聞名。上圖為蛇山山頂的黃鶴樓；左下圖為蛇山的石雕；右下圖為從蛇山山頂向東眺望另一邊的白雲閣。（網上圖片）

不過論全國範圍內知名度最高的，應該是武漢的蛇山了。這座蛇山處武漢長江大橋南岸，「形如伏蛇，頭臨大江，尾插鬧市」，雖然只有80多米高，但地勢險要。

武漢蛇山之聞名，一大原因是山上建了有「天下江山第一樓」之稱的黃鶴樓；「故人西辭黃鶴樓，煙花三月下揚州」、「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓」等詩句，很多人都讀過。

當然，也有詩詞直接提到蛇山，「煙雨莽蒼蒼，龜蛇鎖大江」中，「蛇」指的便是是蛇山，「龜」則是與蛇山隔長江相望的龜山。

順帶一提，黃鶴樓有1,700年歷史，不過現在大家看到的，是上世紀80年代的現代建築，內裏甚至有升降機。「新樓」位置也與古代不相同，兩者雖同處蛇山範圍，卻相距了大約1公里；古代黃鶴樓的所在，現為武漢長江大橋的橋基。

「蛇島蝮蛇」中國獨有

蛇島面積不大，卻生活着中國獨有的「蛇島蝮蛇」（小圖）。（網上圖片）

接下來說蛇島。蛇島位於遼寧省大連旅順口區以西大約11公里海面，面積僅0.73平方公里。它有另一個名稱叫小龍山島；中國民間常會把蛇稱為「小龍」，小龍山島也等同是蛇島了。

蛇島沒有居民，卻生活着2萬條有毒的「蛇島蝮蛇」。「蛇島蝮蛇」為中國獨有的蛇種，亦是世界上唯一一種既冬眠又夏眠的蛇類。

蛇島和附近的老鐵山，1980年成為國家級自然保護區，到2024年7月，蛇島—老鐵山更入選世界遺產。

說到蛇島，大家會聯想到《鹿鼎記》中的神龍島嗎？小說之中，神龍島地處遼東，島上毒蛇叢生，其地理位置和自然環境，與蛇島頗有相似之處，所以有金庸迷認定蛇島就是神龍島的原型。

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