1983年央視春晚為何是經典？　張明敏憑藉《我的中國心》一夜成名

1月底即為乙巳蛇年，每逢農曆新年前夕，內地都會舉行盛大的聯歡會，即為著名的「春節聯歡晚會」，當中尤以中央電視台的「央視春晚」最為鼎盛壯觀。

改革開放後的1983年，央視對春晚進行史無前例的大改革，不但從「錄播」變成「直播」，內容上也是一個里程碑。



1983年央視春晚大改革 從錄播變現場直播

1983年央視春晚的舞台，採用簡單而大方的喜慶風格，有傳統的中式宮燈及閃亮的霓虹燈。（網上圖片）

舉行春晚原本就是央視行之有年的慣例，在新中國成立初期，央視前身「北京電視台」也每年舉辦春晚，只是後來因為文化大革命而停辦。

1978年，北京電視台復辦春晚，當時仍為錄播，加上電視機尚未普及，基本上只有政府機關及單位的人員才會配備，數量非常有限，全國只有100多萬部，故此央視春晚的影響力仍遠遠不及現代。

到了1983年，在改革開放大潮下，時任央視春晚總導演黃一鶴決定進行大改革，以現場直播的方式舉辦春晚，同時加強與觀眾的互動，甚至有電話點播等活動。

1983年央視春晚總導演黃一鶴的大改革，打造出現代央視春晚的框架。（視覺中國/當代中國授權）

由這一年開始，春晚才變成了歲末全民歡慶的活動，是如今一般人印象中的春晚。

主打歡樂 央視春晚導演大膽用新主持

這場如此特別的春晚，其實籌備之初演員及導演都對框架和內容都沒有把握。

彼時舊觀念尚在，任何新嘗試都可能被「上綱上線」，籌備組只能戰戰兢兢，摸着石頭過河。

後來有一名籌備組成員提議，不如今年春晚就突出一個「樂」字，只講究歡樂，不要講太多政治詞語，只要讓觀眾笑得開心笑得痛快，歡渡佳節，就算是成功。

定調是「樂」後，導演黃一鶴大膽起用相聲演員及話劇演員擔任主持，讓他們在各節目之間插科打諢。

1983年央視春晚的主持，大膽起用了相聲演員及話劇演員。（網上圖片）

敲定主持人後，接下來就是尋找表演嘉賓。

在上世紀80年代，演藝人員都有各自所屬的單位，領取固定工資和一定的補貼。要他們在春晚上表演，必須先聯繫該名演藝人員的上級單位，具體說明要何時、何地進行表演，然後待單位領導批准，才能「借用」。

李谷一在當時是全國最紅的女歌手，籌備組下定決心要爭取到她在春晚表演。

但李谷一所在的中央樂團，早就安排大年初一在深圳表演，面向港澳地區，門票更已售罄。

改革開放初期的深圳，基礎設施建設並不完善，沒有機場，也沒有高速公路。要到深圳，需要從廣州出發，期間還要被邊防檢查證件。

就算李谷一不休息，年三十晚在央視春晚演出，正月初一晚上趕到在深圳也幾乎沒可能。

為了讓李谷一能夠出席央視春晚，籌備組與公安部協調，制定方案，在春晚結束後，央視派出專車將李谷一送到機場，乘搭早上北京飛往廣州的航班，然後當地公安部門再用專車走特殊通道，免檢將李谷一送往深圳。

小插曲反映改革開放 李谷一《鄉戀》不再禁歌

1983年央視春晚的其中一個經典節目，是李谷一演唱《鄉戀》。（網上圖片）

1983年央視春晚還有一個小插曲，反映在改革開放初期，思想正逐漸得到解放。

彼時鄧麗君的歌曲在大陸以盜版的方式暗地裏流行，她的唱法非常受聽眾喜愛，李谷一在自己的歌曲《鄉戀》中亦用上了類似的唱法。

《鄉戀》令李谷一的歌唱事業更上一層樓，但也引來批判，稱這種唱法不符合社會主義藝術規律，是「靡靡之音」，結果變成了禁歌。

但在1983年央視春晚的電話點播環節，有大量聽眾點播《鄉戀》，在場的廣電部部長吳冷西原本只選擇無視，但他最終都順應民意，解放思想，批准李谷一演唱《鄉戀》。

香港歌手首登央視春晚 張明敏《我的中國心》一夜成名

張明敏是第一位登台央視春晚的香港人，當時他演唱《我的中國心》。（網上圖片）

值得一提是，香港歌手首度登上春晚，則發生在1984年，當年正值中英洽談香港回歸問題，央視春晚的主題則為「愛國、統一、團結」。

籌備組找來了在香港只是小有名氣的男歌手張明敏，在春晚上演唱《我的中國心》。

機緣巧合下，張明敏就成為了第一位登上春晚的香港男歌手，一夜成名。

對於春晚，相信不同年齡層的人或會有不同感受。但毫無疑問，上世紀八十年代初的央視春晚，在受改革開放大潮影響下，成功開諸多風氣之先，留下回憶最令人難以磨滅。

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