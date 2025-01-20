吉林一度假區室外滑梯突穿窿 8歲女童墮地腰椎胸椎骨折
撰文：林芷瑩
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吉林有兩名兒童在度假區玩室外滑梯時，滑梯突然破裂「穿窿」，他們從高空墮下受傷，其中一名女童腰椎和胸椎骨折。
《華商報大風新聞》報道，事發於吉林納美山谷旅遊度假區，粉色城堡連接多條密閉的管筒型滑梯，其中一條藍色滑梯的拐彎處側面出現破洞，滑梯破損處距離地面超過一個成年人的身高，位於粉色城堡二樓窗戶附近。
家長介紹，事發於1月11日下午3時20分左右，其8歲女兒在度假區的室外滑梯遊玩，「現場兩個孩子，剛剛玩一下滑梯就斷了。第一個孩子軟組織損傷，第二個孩子是我女兒，當時就不能動了」。
門診病歷顯示，女童的體格檢查為左眼眼瞼輕度腫脹、青紫，上瞼見一長約1.5厘米左右不規則橫行皮膚創口，已結痂，瞼球結膜輕度充血。初步診斷，眼瞼裂傷。影像中心MR報告單顯示，影像診斷，結合病史，考慮胸12-腰4椎體骨折伴骨髓水腫。
家長提到，度假區負責人稱現場8個閉路電視鏡頭全部損毀，質疑度假區存在極大的設備設施安全隱患，「視頻設備出事後都不好使，如何保障遊客的權益？希望有關部門排查整頓納美山谷」。
納美山谷旅遊度假區工作人員介紹，廠家曾承諾室外滑梯冬天夏天都能用，但可能因為天氣原因，滑梯突然裂破洞，導致有兒童受傷。
工作人員續稱，有小朋友在景區摔傷，醫藥費、保險都有相應的對接處理，但對於家長想要的額外需求則未能達成共識，「景區法務已經和警方對接了，她自己也把視頻刪除了」，若家長有額外需要，可與景區法務溝通。豐滿區文旅局已介入處理。
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