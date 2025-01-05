河北七旬男冬泳被困冰層下　消防破冰搜救一天一夜後證實遇難

內媒《極目新聞》報道，1月4日，河北張家口一名冬泳愛好者被困在冰層下，救援人員破冰救援。據《新京報》消息，張家口市消防救援支隊表示，冬泳男子遺體已於今日（1月5日）中午被打撈上岸。



消防人員正破冰搜救中。（影片截圖）

報道指，張家口多位居民表示，有一名冬泳愛好者游泳時被困在冰層之下。有當地商戶表示，事發於1月4日下午，張家口市展覽館前河段，消防人員一直在救援。

消防人員正破冰搜救中。（影片截圖）

今日（1月5日）上午，《極目新聞》引述知情人士稱，已基本確認被困人位置，上午11時仍在破冰搜救中。

據《新京報》報道，張家口市消防救援支隊表示，冬泳男子遺體已於今日（1月5日）中午被打撈上岸。1月5日下午，張家口市殯儀館職員表示，該名冬泳愛好者的遺體中午已被送到殯儀館，該男子今年七十多歲。

網民評論：

「之前國外就有類似新聞，要不是有人經過差點就沒出來...無論什麼運動還是安全第一啊。」

「冰潛是極限運動中最危險的一種，得有極其豐富的潛水經驗和身體素質。」

「水火無情，敬畏自然！」

「生命只有一次，請大家珍惜！冰面危險，切勿冒險！」

