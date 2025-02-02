初五｜人潮逼爆天下第一財神廟　打飛的凌晨排隊不見財神只見人頭

農曆大年初五是中國傳統迎財神、拜財神的日子，0點一到，許多內地民眾就在微信朋友圈發財神，祈求新的一年財源滾滾。在有「天下第一財神廟」之稱杭州北高峰靈順寺更是擠滿遊客，甚至有民眾連夜「打飛的」前來。



有網民發布自己坐飛機前往杭州的照片，表示要挑戰初五去爬北高峰拜天下第一財神廟，再順道下山去拜靈隱寺。

2月1日（初四）晚上11點多，杭州北高峰索道售票口，已經有人到了。有網民發現場情況稱，晚上11點就開始排隊，淩晨3點已是人山人海。當日晚上雖然下雨，但也擋不住民眾「迎財神」的腳步。

有現場排隊民眾稱，她去年凌晨2點來排隊時就已有好多人，「今年就提早來了，沒想到還有那麽多『大聰明』。」有民眾聽到預計要排4個小時才能坐上纜車上山，更開玩笑表示，「今天我感動財神爺就夠了。」也有心急上山的人已徒步登山。

上午10點左右，靈順寺右側的下山口也早已排成長隊。有民眾中午12點帶著家人趕到北高峰索道時，發現售票處擠滿了人，「我想擠進去問問都擠不進去，售票處門口人山人海，後面喊了幾聲才得到回到說去坐索道需要排隊3.5個小時。」他們放棄索道打算從靈隱寺步行進入北高峰，沒想到進入靈隱寺沒多久也發現人山人海，「連爬山上去也限流，感情就是來看人頭來了，我跟我女兒差點在山腳就擠不見了。」

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杭州西湖靈隱寺的財神廟，被稱為天下第一財神廟，又名靈順寺，有接近1700 年的悠久歷史，並且是杭州境內最古老的財神寺廟。 靈順寺之名，初源於北宋年間其內供奉的「五顯財神」，因而被尊稱為「財神廟」。

去年今年都在北高峰財神廟執勤的景區公安靈隱派出所民警葉國傑表示，初四至初五的晚上要連夜值班，晚上10點半，北高峰索道入口已經有許多人了。「一早就有人等著了。晚上6點多，我上山準備值班，發現索道入口已經排長隊了，有一兩百號人吧。」

杭州北高峰的財神廟被稱為「天下第一財神廟」。

杭州北高峰的財神廟被稱為「天下第一財神廟」。

杭州北高峰的財神廟被稱為「天下第一財神廟」。

葉國傑說，晚上到初五早上，預計有兩撥人流高峰，來自全國各地的都有，先是初五淩晨這撥，然後就是初五天亮那一撥。「杭州本地人淩晨三點嘛肯定出發了，我可能都說晚了。到早上五六點鐘，北高峰上都是人，年年如此。」

初五這天，到北高峰除了迎財神，很多人還想著順帶發條朋友圈，看看杭城日出，祈福一下。對葉國傑和同事們需要天黑前就上山排查安全隱患，尤其雨天路滑一些小路不安全；等大人流到了以後，更要有序引導和疏散；還有接處警，丟財物、小孩走失等等。葉國傑提醒「迎財神」登山務必量力而行。

景區管委會靈隱管理處的工作人員介紹，預計到初五下午三點左右，人流量會有回落。此外，由於索道的運力有限，一個小時運力在440-450人左右，但遊客確實太多，所以需要排隊2小時左右。若爬山的話，需要小心雨天路滑。