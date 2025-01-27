2025蛇年｜新年宜忌懶人包　一文看清除夕至大年初五趨吉避凶習俗

過年習俗對華人來說象徵團圓、辭舊迎新和祈福納吉。透過團年飯、大掃除、貼春聯、拜年等活動，不僅傳承文化，也增強家庭和社區的聯繫，同時寄託對未來幸福與平安的期望。



以下是《聯合新聞網》盤點從除夕到初五的過年習俗，讓大家了解春節期間的一些傳統習俗與注意事項。

除夕至年初五的習俗與宜忌（01製圖）

年初三不拜年 初五要吃餃子 一個圖輯看清除夕至年初五習俗及禁忌（點圖放大閱讀）：

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除夕（今年為農曆十二月二十九日）

大掃除：過年前要徹底清潔家居，象徵「辭舊迎新」、掃除霉運。

貼春聯：貼上新春對聯、福字或窗花，增添年節氣氛。

吃團年飯：全家聚在一起享用豐盛的團年飯（又稱年夜飯），象徵團圓美滿和富足。常見菜餚包括魚（年年有餘）、年糕（步步高升）等。

守歲：吃完團年飯後，長輩守歲祈求長壽，晚輩守歲表示孝心。

祭祖拜神：感謝祖先庇佑，祈求新年平安順利。

燒炮仗：許多地方有在除夕午夜燃放鞭炮的習俗，驅邪迎吉。

大年初一

拜年：會向家中長輩拜年，說吉祥話如「新年快樂」、「恭喜發財」、「年年有餘」等。晚輩也會向父母、祖父母磕頭或行禮，長輩則會給予壓歲錢（紅包／利巿）。

吃素：部分人家初一不吃葷食，寓意清心寡欲，祈福積德。

穿新衣、戴新帽：大年初一代表新的開始，人們會穿上新衣服，象徵辭舊迎新，期盼來年的好運。新衣服的顏色通常以紅色為主，因為紅色象徵吉祥和喜慶。

放鞭炮：大年初一放鞭炮是為了驅邪迎福，製造熱鬧氣氛。

走春：初一也有「走春」的習俗，即親朋好友之間互相拜訪，送上祝福。有些人會到廟宇參拜，祈求新年的平安順遂。

大年初二

回娘家：大年初二被稱為「迎婿日」，已出嫁的女兒會帶著丈夫和孩子回娘家拜訪父母，表達孝心與感謝。按傳統，女兒會帶上禮品或利巿送給娘家人，並且感謝父母的養育之恩。

拜年送禮：向親友拜年，互道祝福。

吃合家宴：再次享受團圓的氣氛。

祈福拜神：有些地區的人們會在這一天到廟宇拜神或祭祖，祈求新的一年平安順遂、五穀豐登。家庭中也可能進行燒香拜神的儀式。

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大年初三

不拜年：這一天通常被稱為「赤口日」或「赤狗日」。傳說赤狗是災厄之神，這一天容易發生爭吵，因此很多人避免外出拜年，以免和他人發生口角。因此少出門或探親，適合在家休息。

送窮日：在部分地區，正月初三被視為「送窮日」，意即將家中的霉運、貧窮象徵清理出去。這一天可能會有清掃家居或舉行特定的儀式。

燒門神紙：感謝門神一年的守護。有些人會選擇到廟宇進香祈福，祈求新的一年財運亨通、身體健康。

大年初四

迎接灶神：在大年初四，有「迎灶神」的習俗，因為灶神在臘月二十四送上天庭，初四則回到人間。家家戶戶會準備香燭、供品等，祈求灶神保佑家庭平安、生活美滿。

宴請親友：初四是親朋好友聚會的好時機，許多人會在家中設宴，款待家人和朋友，共享美食。

忌出遠門：是一個主要與家人一起過的日子，許多人選擇待在家中，為迎接神明做準備。傳統習俗認為初四適合在家，因為這天正是神明回到人間，應該留在家中恭迎，不宜外出拜年。

吃折羅：初四也稱為「折羅日」，這一天家中會把過年剩下的菜肴重新加熱，寓意珍惜食物、不浪費，並為即將結束的春節做好準備。

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大年初五（破五）

迎財神：大年初五被稱為「迎財神日」，人們相信這一天是財神的生日，適合進行與財富相關的祭祀與活動。商家特別重視，會設香案、供品來祭拜財神，祈求新的一年財運亨通。

開市：對於商家來說，大年初五象徵新一年的正式開始，因此這一天許多商店會選擇開市，並舉行慶祝儀式，比如燃放鞭炮、舞獅助興，寓意開門紅、招財進寶。商家會選擇這一天開工，寓意「破舊立新」、「開市大吉」。

放鞭炮：放鞭炮是初五的重要活動之一，特別是在迎財神和送窮的儀式中。鞭炮聲象徵趨吉避凶，驅逐不祥，迎接新年的好運。

送窮：在傳統習俗中，大年初五也是「送窮日」，人們會清掃家中雜物、處理舊物，象徵把窮困和晦氣送走，迎來新氣象。

吃餃子：許多人在初五會吃餃子，尤其是形狀象徵「元寶」，寓意招財進寶，團圓幸福。此外，初五的餃子也有「破五餃子」的說法，標誌著過年期間一些忌諱的解除。

以上這些大年初一到初五的習俗背後都蘊含著祈求平安、富貴與幸福的美好願望，重點是與家人團聚，共度歡樂的時光，同時表達對新年的美好期望。

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