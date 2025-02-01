2025蛇年初五開工拜神6大禁忌　以蓮霧祭祀象徵「無心」損事業運

撰文：中天新聞網
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民間傳統習俗中，各行各業大多選在農曆正月初五開工，在店面或公司外擺上供品迎接財神，祈禱新的一年財源滾滾。台灣民俗專家楊登嵙提醒，開市拜神需避開6樣物品，以免影響好運聚集。

台灣民俗專家楊登嵙指出，農曆正月初五（今年西曆2月2日）是五路財神的生日，商店行號在這天開市、接財神拜神時，要準備三牲、糕果、香燭、甲馬、壽金等供品，鳴鑼擊鼓並焚香禮拜，以虔誠恭敬之心迎接神明。但有6樣物品不適合在這天當作供品：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、番石榴：

收支票的商家不要拿番石榴去拜神，容易被「彈票」。

二、蓮霧：

蓮霧內部空心，有「無心」的含義，事業容易出現阻礙或出差錯。

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三、鴨蛋：

「掛鴨蛋」寓意業績差。

四、皮蛋：

黑色的皮蛋當作供品，容易遇到黑心客。

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五、粥

易使績效稀疏不振。

六、釋迦：

釋迦外型酷似釋迦牟尼佛的頭，以此為供品，恐對神明不敬。

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