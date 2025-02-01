2025蛇年初五開工拜神6大禁忌　以蓮霧祭祀象徵「無心」損事業運

民間傳統習俗中，各行各業大多選在農曆正月初五開工，在店面或公司外擺上供品迎接財神，祈禱新的一年財源滾滾。台灣民俗專家楊登嵙提醒，開市拜神需避開6樣物品，以免影響好運聚集。



台灣民俗專家楊登嵙指出，農曆正月初五（今年西曆2月2日）是五路財神的生日，商店行號在這天開市、接財神拜神時，要準備三牲、糕果、香燭、甲馬、壽金等供品，鳴鑼擊鼓並焚香禮拜，以虔誠恭敬之心迎接神明。但有6樣物品不適合在這天當作供品：（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

一、番石榴：

收支票的商家不要拿番石榴去拜神，容易被「彈票」。



二、蓮霧：

蓮霧內部空心，有「無心」的含義，事業容易出現阻礙或出差錯。



三、鴨蛋：

「掛鴨蛋」寓意業績差。



四、皮蛋：

黑色的皮蛋當作供品，容易遇到黑心客。



【相關圖輯】想招人緣「必須改掉5大負面說話習慣」口才再好一樣要學（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

五、粥

易使績效稀疏不振。



六、釋迦：

釋迦外型酷似釋迦牟尼佛的頭，以此為供品，恐對神明不敬。



【相關圖輯】夫家規定除夕拜神拜到初六讓她崩潰大哭 三大過年婆媳問題引共鳴（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

延伸閱讀：

賴清德政府「新三寶」揮刀 朝小野大僵局難化解

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】